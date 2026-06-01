Am letzten Spieltag kommt’s zum Showdown

Budberg blickt auf den Aufstieg – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf der Kreisliga A fallen erst am letzten Spieltag. Während Budberg II und Lüttingen ihre Pflichtaufgaben souverän erledigten, wahrt Millingen die Chance auf die Relegation. Damit verspricht das Saisonfinale sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller Hochspannung.

Gleiches gilt für die Budberger „Dritte“, deren Aufstieg in die A-Liga ebenfalls vertagt wurde. Nach dem 0:0 im B-Liga-Spitzenspiel beim TuS Borth, das sich noch viele Spieler der „Zweiten“ nach ihrem eigenen Auftritt anschauten, muss gegen Viktoria Birten zu Hause nur noch ein Zähler her. Auch der Deutz-Elf würde ein Punkt im letzten Auswärtsspiel beim gesicherten SV Sonsbeck II ausreichen.

Spitzenreiter SV Budberg II setzte sich am Sonntag mit 4:2 (1:0) gegen die Reserve des GSV Moers II durch. Zur Meisterschaft reichte es noch nicht. Die Ausgangslage bleibt dennoch hervorragend: Die Mannschaft von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann hat den großen Wurf weiterhin komplett in der eigenen Hand.

„Wir sind ruhig geblieben und nicht nervös geworden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr merkt man, dass die Mannschaft nicht mehr darüber nachdenkt, etwas verlieren zu können. Wir haben unser klares Ziel vor Augen. Das müssen wir jetzt einfach ziehen. Wenn wir unsere Leistung bringen, ist es egal, wie der Gegner auftritt“, erklärte Kehrmann.

Der SSV Lüttingen zeigte beim 5:0-Kantersieg gegen den Büdericher SV ebenfalls keine Nerven. Es war das letzte Heimspiel auf dem alten Kunstrasen. Im Juni erhält die Anlage bekanntlich einen neuen Belag. Zuvor wanderte der Blick immer wieder zum Konkurrenten nach Budberg, den Coach Mirko Poplawski als extrem gefestigt sieht. „Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie Punkte liegen lassen.“

Die Lage bleibt somit unverändert: Lüttingen muss seine Partie beim im Jahr 2026 formstarken GSV am letzten Spieltag gewinnen und gleichzeitig auf eine Budberger Niederlage in Sonsbeck hoffen. Im schlimmsten Fall könnte die Serie der „Fischerdörfler“ von nun 21 ungeschlagenen Spielen in Folge nicht ausreichen.

Daher überwog nach dem klaren Erfolg vom Wochenende ein gemischtes Gefühl. „Irgendwie ist es bitter. Du gewinnst wieder und wieder, aber es fühlt sich fast nicht wie ein Sieg an, weil du weißt, dass du dadurch nicht wirklich von der Stelle kommst“, so Poplawski.

Millingen mit Lebenszeichen

Im Tabellenkeller sendete der SV Millingen ein weiteres wichtiges und möglicherweise letztes Lebenszeichen. Die Mannschaft von Fabian Scholz gewann das Derby bei Viktoria Alpen mit 4:2 und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Schon vor einer Woche hätte der Gang in die B-Liga feststehen können. „Totgesagte leben länger“, sagte der Trainer. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht – genau das mussten wir tun.“

Parallel verfolgten alle das Ergebnis beim SV Menzelen, wo der FC Meerfeld deutlich mit 0:6 unterlag. Dadurch verbesserte sich die Ausgangslage der Millinger erheblich. Den die Moerser, die weiterhin den Relegationsplatz belegen, liegen nur noch drei Zähler entfernt. Der direkte Vergleich gegen Scholz’ Ex-Klub wurde gewonnen.

„Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat dem Druck standgehalten“, lobte Scholz. Die positiven Erlebnisse der vergangenen Wochen hätten der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. „Das Gefühl wollen wir jetzt mit in die entscheidende Woche nehmen.“

SV Millingen muss auf Meerfelder Pleite hoffen

Sicher ist: Nur im Falle einer Meerfelder Niederlage im heimischen Lokalduell gegen den SV Schwafheim und eines eigenen, gleichzeitigen Heimsiegs gegen den VfL Rheinhausen gäbe es für den SVM zwei weitere Spiele um den Nicht-Abstieg.

„Wir werden zu Hause alles reinwerfen und dann schauen, was die Konkurrenz macht. Für alle Beteiligten ist das Anspannung pur – aber genau dafür lieben wir den Fußball“, sagt Scholz. Nun lebt die Hoffnung wieder – und das Saisonfinale verspricht oben wie unten einen echten Krimi am letzten Spieltag.