Am Kurs festhalten

– Foto: SG Hombressen/Udenhausen

Die SG Hombressen/Udenhausen setzt auch im Unterbau auf Kontinuität. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Henric Radanovic über den Sommer hinaus Trainer der zweiten Mannschaft bleiben. Die SGHU begründet die Entscheidung mit der positiven Entwicklung des Teams in den vergangenen Monaten, die für die gemeinsame Arbeit und den eingeschlagenen Weg spreche.

Parallel dazu stellt der Klub auch die sportliche Organisation breiter auf. Chris-Maurice Lubitz bleibt weiterhin Teil der sportlichen Leitung und arbeitet damit auch künftig gemeinsam mit Patrick Himmelmann an der Ausrichtung des Vereins.

Mit den Personalentscheidungen unterstreicht die SG Hombressen/Udenhausen ihren Anspruch, Stabilität und Weiterentwicklung nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern im gesamten Herrenbereich voranzutreiben. Der Verein blickt „auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit“, wie es in der Mitteilung heißt.