Am Handy Meister: TSV Murnau II nutzt Patzer aus und steigt erstmals in Kreisliga auf

Erfolgreiches Ende einer kuriosen Saison: Im Mannschaftskreis feiern die Murnauer auch mit ihrem Ex-Trainer Michael Schmid. – Foto: Andreas Kögl

Die spannendsten und anstrengendsten Minuten haben sich für die Murnauer Fußballer nach dem Schlusspfiff der Partie gegen die SG Wielenbach/Pähl abgespielt.

Die eigene Pflicht war durch einen überzeugenden und nie in Gefahr geratenen 6:2-Erfolg erfüllt worden. Also richtete sich die ganze Aufmerksamkeit nach Raisting, wo Konkurrent SG Antdorf/Iffeldorf seinerseits die Meisterschaft der Kreisklasse klarmachen wollte. Lange deutete am Liveticker nichts daraufhin, dass der Fernkampf um den Titel nochmal eine unerwartete Wendung nehmen würde. Erstarrt saßen die Burschen zusammen und lauschten den Worten von Dominik Detert, der am Handy in Echtzeit die Geschehnisse in Raisting einholte. Dort bahnte sich keine Überraschung an, 2:0 lag Antdorf vorne. Erst als der SVR 22 Minuten vor dem Ende den Anschluss markierte, kam nochmal Feuer in der Partie. Dann zeigte der Schiedsrichter drei Minuten vor Schluss auf den Elfmeterpunkt für die Gastgeber und 30 Kilometer nördlich brach Jubel aus. Die Minuten nach dem Ausgleichstreffer schienen endlos. Perfekt war der Wahnsinn.

Während die Spielertraube einem Ameisenhaufen glich, suchte Coach Jan Tischer nach einem möglichst großen Loch im Erdboden, um ganz für sich allein zu sein. Er suchte sich das entlegenste Fleckchen an der Poschinger Allee. Fernab seiner Schützlinge in einem Eck des Fußballplatzes. Durchschnaufen konnte er erst, als der Schlusspfiff in Raisting die Runde machte. Nach den ersten Bierduschen und Freudegesängen versammelte er sein Team im Kreis nochmal um sich. Nicht nur um ihnen zum Aufstieg zu gratulieren, sondern auch um sich bei seinem Vorgänger Michael Schmid zu bedanken. „Der Erfolg geht zu einem ganz großen Teil auf das Konto vom Migga“, betonte Tischer. Sein Vorgänger hatte sich ebenfalls in der Runde eingefunden und verdrückte angesichts des Erfolges die ein oder andere Träne.

Lassen ihren Emotionen freien Lauf: die Murnauer Fußballer um Torwart Constantin Humpa (r.). – Foto: Andreas Kögl