Am »großen Favoriten« Sportclub dürfte kein Weg vorbeiführen

Die Antwort darauf gibt es diesen Sonntag ab 16 Uhr. Rund dreieinhalb Stunden lang kämpfen sechs Teams um den Titel bei der „JobRad-Hallenmeisterschaft“. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, K.o-Spiele gibt es nicht. Schauplatz ist wieder die Kerschensteiner-Sporthalle in Regensburg, Ausrichter der Sportclub. Der neue Bezirksmeister vertritt die Oberpfälzer Farben bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft der Frauen am 25. Januar in Erlangen.



Rekordsieger und Bayernliga-Rückkehr SC Regensburg steckt zweifelsohne in der Favoritenrolle. Vor dem Schwarzenfeld-Coup holten die Domstädter den Bezirkstitel viermal in Folge. „Unterschätzen darf man niemanden. Rein von der Papierform her dürften Schwarzenfeld – sie haben es letztes Jahr sehr clever gemacht in der Halle – ebenso wie Thenried mit Sicherheit eine gute Rolle spielen. Wir wollen ebenfalls eine gute Rolle spielen, bestmöglich abschneiden und auch ein guter Gastgeber sein. Sollten wir am Schluss vorne stehen, wollen wir die Oberpfalz wieder würdig bei der Bayerischen vertreten“, erklärt Christian Biersack, der gemeinsam mit Kristina Gruber das Trainerduo beim SC bildet. Trotz des Fehlens mehrerer Hallenspielerinnen, darunter die eigentliche Kapitänin Philomena Ledermann (Auslandssemester), werde man eine schlagkräftige Truppe aufbieten, ergänzt der Trainer des Gastgebers.



Eine gute Rolle ist dem SV Thenried zuzutrauen. Der Vertreter aus dem Landkreis Cham klopft seit Jahren ans Tor zur Bayernliga. „Primär wollen wir vor allem Spaß haben am Sonntag. Das ist bei uns eine komplett freiwillige Angelegenheit. Nichtsdestotrotz will man natürlich, wenn man bei so einem Turnier mitspielt, auch Spiele gewinnen und erfolgreich sein. Dann schauen wir mal, was herauskommt“, betont Coach Lukas Riedl, der Regensburg als „großen Favoriten“ bezeichnet.



Und wie sieht es beim Titelverteidiger aus? „Mit dem SC Regensburg, dem SV Thenried und dem SV Neusorg sind absolute Top-Mannschaften des Oberpfälzer Frauenfußballs vor Ort. Aber auch der TSV Brunn und der SV Auerbach sind erfahrene Hallenmannschaften. Das Teilnehmerfeld ist schon sehr stark“, überlegt Christian Tranitz, Dauertrainer der Frauenmannschaft des 1. FC Schwarzenfeld, die in dieser Saison zum ersten Mal in der Landesliga spielt. Die eigene Zielsetzung umreißt Tranitz so: „Wir wollen ein ordentliches Turnier mit einer ansprechenden Leistung spielen – ohne großen Druck. Schließlich steckt schon auch noch die erste Landesliga-Saison in den Köpfen und Beinen. Da soll Hallenfußball einfach erstmal Spaß machen.“



Mit dem SV Neusorg, Rangvierter der Landesliga Nord, ist ein weiterer Verbandsligist zugegen. Bezirksoberligist TSV Brunn und Nord-Bezirksligist SV 08 Auerbach komplettieren das Achterfeld. Beiden Teams ist nur eine Außenseiterchance zuzuschreiben.





