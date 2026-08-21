Am Freitagabend: „De Réimecher Grottekick“

Eine Szene aus dem Grottekick 2024 in Redingen – Foto: Paul Krier

Endlich ist er wieder da, der seit Jahren beliebte „Grottekick“! Dieses Mal organisieren die Macher der „Missioun Grottekick“ (MG) ihr Benefizspiel in Remich auf der Anlage der Union Remich-Bous. Los geht es am Freitag schon um 17 Uhr mit einer After-Work-Party, das Spiel selbst beginnt um 19 Uhr.

„Mit viel Animation, guter Stimmung und bester Verpflegung“ schreiben die Initiatoren. Bei der MG spielen Legenden wie Alex Lopes, Chris Baltes oder auch der langjährige einstige Remicher Christophe Maio mit, MG-intern sind Luca Tommasi, Thierry Kruchten oder Stefan Guden im Aufgebot zu finden.

Wie bei den vergangenen Ausgaben üblich wird auch bei der diesjährigen Ausgabe für einen guten Zweck gesammelt. Die Spenden, die am Freitagabend zusammenkommen, werden an die „Fondatioun Wonschstär“ fließen.