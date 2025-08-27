Am Freitag noch dementiert: Trainerwechsel bei Landesligisten

Die Spatzen pfiffen es bereits seit einigen Tagen von den Dächern, nun hat es der Verein auch bekanntgegeben: Maik Aumann ist nicht länger Trainer beim FSV Saxonia Tangermünde. Der 38-Jährige, der seit Frühjahr 2024 bei den Saxonen an der Seitenlinie stand , ist von seinem Posten zurückgetreten.

Schon am Freitagabend beim Auftaktspiel der Landesliga Nord (1:1 beim SV Preussen Schönhausen) hatte Aumann gefehlt. Der Sportliche Leiter Michael Fraaß allerdings dementierte am Freitag gegenüber FuPa, dass das Fehlen mit einer Trennung zwischen Trainer und Verein zu tun haben würde. Nach FuPa-Informationen stand Aumanns Rückritt zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits fest. Zum Spielerprofil:

Ab sofort übernimmt Tim Neffe, der bisherige Co-Trainer "die sportliche Verantwortung für unsere erste Herrenmannschaft", teilten die Saxonen mit. Zum Spielerprofil:

Einige Tage später gab der Verein nun auch die Trennung bekannt. "Der FSV Saxonia Tangermünde und Cheftrainer Maik Aumann beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Der Vorstand ist diesem Wunsch nachgekommen", schrieb der Landesligist. Hintergrund der Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen in der sportlichen Ausrichtung des Vereins. "Wir bedanken uns bei Maik für seine sportlichen Leistungen und die Entwicklung der Mannschaft", schrieben die Saxonen.

>> Tim Neffe

