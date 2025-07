Am Freitag hieß es Abschied nehmen beim FC Sandhausen

Während Frederick Born und Mathias Sigmann ihr aktive Karriere beenden wechselt Davide Sorce nach vielen Jahren beim FC Sandhausen zu einem anderen Verein.

Natürlich wurden auch die langjährigen Trainer Björn Weber und Philipp (Pippo) Fischer gebührend verabschiedet. Während Philipp schon als Spielertrainer für den FC aktiv war komplettierte Björn in der Saison 21/22 das Trainerteam. Bereits in ihrer 2ten Saison konnten die beiden Trainer gemeinsam die Mannschaft zum erstmaligen Aufstieg, in unserer Vereinsgeschichte, in die Kreisklasse A führen.