Am Freitag Gastspiel ich Trier

Der FC Homburg ist am Freitag um 19 Uhr zu Gast bei Eintracht Trier im dortigen Moselstadion. Die Saarländer wollen den positiven Trend fortsetzen.

Am kommenden Freitag, den 17. Oktober gastiert unser FC 08 Homburg am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest beim SV Eintracht-Trier 05. Anstoß im Moselstadion ist um 19 Uhr.

Bei 4 Unentschieden und zuletzt 3 Siegen in Folge ist unser FCH derzeit seit 7 Spielen ungeschlagen. Auf einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV SCHOTT Mainz und einen 2:1-Auswärtserfolg beim Tabellenführer SGV Freiberg folgte am vergangenen Freitagabend ein 3:1-Heimsieg gegen den FSV Frankfurt. Mit einer Ausbeute von 20 Punkten sind unsere Grün-Weißen in der Tabelle der Regionalliga Südwest nun auf den 6. Platz vorgerückt.

Der SV Eintracht Trier steht aktuell mit einer Ausbeute von 17 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. 5 Siege und 2 Unentschieden holte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Klasen bisher, in 5 Spielen musste man eine Niederlage einstecken. Mit 5 Siegen und erst 1 Niederlage – am 4. Spieltag gegen Tabellenführer SGV Freiberg – sind die Trierer derzeit hinter den Freibergern die zweitstärkste Heim-Mannschaft der Liga. Auswärts sieht die Bilanz dagegen ganz anders aus: Mit nur 2 Punkten aus 6 Spielen ist der SVE gleichzeitig das auswärtsschwächste Team der Liga. In den letzten 4 Spielen verbuchten die Trierer zwei Siege gegen die TSG Balingen (3:0) und den SC Freiburg II (3:1) sowie zwei Niederlagen gegen die U23 des 1. FSV Mainz 05 (2:3) sowie am vergangenen Wochenende gegen den FC-Astoria Walldorf (0:2). Bester Torschütze der Trierer ist derzeit Ex-Homburger Damjan Marceta mit 7 Treffern

Das sagt der Trainer

„Auch am Freitag treffen wir wieder auf einen sehr starken Gegner, der vor einer guten Zuschauerkulisse eine der besten Heim-Mannschaften der Liga ist. Dementsprechend wissen wir, dass es ein schweres Spiel wird. Trier hat auswärts Probleme, punktet aber zu Hause. Wir hoffen, dass wir dies am Freitag ändern können“, blickt Cheftrainer Roland Seitz dem Flutlichtspiel in Trier entgegen.

Die Bilanz

Wettbewerbsübergreifend kam es bisher 55-mal zum Traditionsduell zwischen unserem FCH und Eintracht Trier. 23 Spiele konnten die Homburger für sich entscheiden, 19 der SVE, 13-mal kam es zu einem Unentschieden. In der Regionalliga Südwest konnten die Moselaner bisher mehr Duelle für sich entscheiden: In 7 von 14 Spielen gingen sie als Sieger vom Platz, während unsere Grün-Weißen 4 Partien für sich entscheiden konnte – 3-mal kam es zur Punkteteilung.

In der zurückliegenden Saison musste sich unser FCH in beiden Duellen geschlagen geben. Im Saison-Eröffnungsspiel 2024/25 setzte es in Trier vor knapp 5.000 Zuschauern eine 1:4-Klatsche. In der Rückrunde 2024/25 mussten sich die Grün-Weißen am 18. Spieltag dem SVE in einem turbulenten Spiel in doppelter Unterzahl zu Hause mit 0:1 geschlagen geben. Den letzten Auswärtssieg in Trier holten die Homburger am 32. Spieltag der Saison 2022/23. Damals setzte sich unser FCH durch Tore von Fanol Perdedaj, David Hummel, Michael Heilig und Nyger Hunter mit 4:1 im Moselstadion durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Freitagabend weiterhin auf die verletzten Nils Röseler (Knieverletzung), Tim Littmann (Bauchmuskelverletzung) und Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Der ein oder andere Spieler ist aktuell noch krankheitsbedingt angeschlagen – ein Einsatz entscheidet sich kurzfristig.

Anstoß im Flutlichtspiel beim SV Eintracht Trier ist am Freitagabend um 19 Uhr im Trierer Moselstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marvin Maier.