Am Freitag dritter Test gegen Würzburger Kickers

Einst stoppten die Würzburger Kickers, die zwischenzeitlich sogar in der Zweiten Liga spielten, den 1. FC Saarbrücken in den Relegationsspielen um den Drittliga-Aufstieg. Nun spielen die Malstatter als Drittligist eine Klasse höher. Am Freitag um 14 Uhr treffen beide auf dem Rasenplatz des TSV Ilshofen an den Aspacher Str. aufeinander. Die FCS-Testspielgegner werden stärker, nach dem Saarlandligisten SpVgg. Quierschied (1:1) und dem Oberligisten Normannia Gmünd (2:1) geht es nun erstmals in der laufenden Vorbereitung gegen ein Profiteam. FCS-Trainer Alouis Schwartz sagte zum Stand der Vorbereitung am Tag vor dem Test: "Trotz der harten Trainingseinheiten, in der die Mannschaft voll mitgezogen hat, erwarten wir natürlich auch eine Steigerung zu den vorherigen Spielen". Zur personellen Situation meinte er: "Tim Paterok ist wieder soweit auf der Höhe, wird Freitag aber noch aussetzen. Phillip Menzel, Richard Neudecker und Patrick Schmidt sind noch nicht so weit. Philip Fahrner hat muskuläre Probleme und auch Patrick Sontheimer steht aufgrund seines Zehenbruchs noch nicht zur Verfügung". Schmidt und Menzel werden zum Spiel gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 am kommenden Mittwoch noch nicht zurück sein, ergänzte der Coach.. Bei Sontheimer müsse man von Tag zu Tag schauen. Zur Integration der neuen Spieler im Trainingslager meinte Schwartz: "Da nicht so eine hohe Fluktuation statt fand, ist es für neue Spieler einfacher sich in ein bestehendes System einzuordnen".