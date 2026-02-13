Am Fastnachssonntag Testspiel auf dem Kunstrasen

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken testet auch am Fastnachtssonntag. Um 15 Uhr kommt Südwest-Verbandsligist SV Morlautern auf den Kunatrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). "Es ist ein weiterer Gegner aus einer Liga, die auf unserem Niveau ist, sie werden uns also sicher voll fordern, ähnlich wie Rot-Weiss Wittlich vorigen Sonntag. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Spiele bis es ernst wird. Bis auf zwei Spieler sind alle dabei und wollen zeigen, dass sie beim Start dabei sein wollen. Sie haben noch Spieler aus der Oberliga dabei, da werden wir sicher von Anfang bis zum Ende bei der Sache sein müssen'. Für Mateo Schulze, der im Training ist, kommt die Partie noch zu früh auch Gibril Darkaoui wird noch fehlen.