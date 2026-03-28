„Am Ende zählt nur das Finale“: 1860 jubelt nach Krimi in Regensburg Haugens Einzelaktion reicht von Boris Manz · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 feierte nach nervenaufreibenden 90 Minuten in Regensburg ausgiebig den Finaleinzug. – Foto: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgan

Finaleinzug perfekt: Der TSV 1860 München schlägt den SSV Jahn Regensburg vor Rekordkulisse. Den Unterschied machte einmal mehr Sigurd Haugen.

„Am Ende zählt nur das Finale“, stellte ein sichtlich erleichterter Thomas Dähne nach dem Spiel fest. Zuvor hatte der TSV 1860 München durch ein 1:0 den SSV Jahn Regensburg im Halbfinale geschlagen. Darauf hatte in den 90 Minuten zuvor nur wenig hingedeutet. Vor der neuen Rekordzuschauerzahl von 14.089 Fans im Toto-Pokal startete der TSV 1860 München engagiert in die Partie. Sigurd Haugen setzte nach vier Minuten ein erstes Ausrufezeichen, als er sich nach langem Ball von Dähne durchsetzte und erst im letzten Moment von Felix Strauß am Abschluss gehindert wurde. „Der Anfang war okay, aber dann ist bei uns irgendwie der Faden gerissen“, gestand Löwen-Trainer Markus Kauczinski im Anschluss. „Der Rest der Halbzeit geht komplett an Regensburg.“

1860 München hält erneut die Null: SSV Jahn Regensburg lässt Großchancen liegen Angetrieben durch Engagement und Spielfreude kam der Jahn zu zahlreichen Hochkarätern, doch Eric Hottmann (18.), Benedikt Saller (22.) und Benedikt Bauer (27.) ließen gute Chancen liegen. Die größte Möglichkeit vor der Pause vergab Ex-FC-Bayern-Talent Adrian Fein, als er sich fein mit Eichinger durch den Löwen-Strafraum spielte, aber seinen Schuss lenkte Dähne stark ans Außennetz. Kurz nach der Pause zunächst dasselbe Bild: Eine Flanke von Malte Karbstein sorgte im 1860-Strafraum für Chaos. Siemen Voet, Max Reinthaler und Thomas Dähne hauten sich die Kugel dabei fast selbst in die Maschen. Christian Kühlwetter (53.) verfehlte wenig später um Zentimeter.