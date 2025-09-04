Daniele Gabriele hatte gestern mit seinen beiden Toren doppelten Grund zur Freude – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg hat am gestrigen Mittwoch in der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Schritt gemacht. Vor 650 Zuschauern in der heimischen C-Team Arena setzte sich die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru mit 3:2 gegen den Aufsteiger Türkischer SV Singen durch. Dabei erlebten die Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch drei aufeinanderfolgende Strafstöße geprägt war.

Nach den jüngsten Rückschlägen stand der FV Ravensburg unter Druck. Der Trainer stellte nach der Partie klar: „Der Sieg war für uns sehr wichtig, gerade nach den Ergebnissen der letzten Wochen. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht, aber auch gesehen, dass wir noch konsequenter sein müssen, um Führungen stabiler zu verteidigen. Am Ende zählt, dass wir uns die drei Punkte erkämpft haben.“

Die Partie begann vielversprechend. Daniele Gabriele brachte die Gastgeber in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung, Nicolas Jann erhöhte zwölf Minuten später auf 2:0. Doch die vermeintliche Sicherheit währte nicht lange: Albert Malaj verwandelte binnen drei Minuten gleich zwei Strafstöße für die Gäste (38., 41.) und stellte noch vor der Pause auf 2:2. Moralische Antwort nach Rückschlag



Dass Ravensburg nach diesem doppelten Rückschlag nicht auseinanderfiel, wertete der Trainer als positives Signal: „Absolut, das spricht für den Charakter der Mannschaft. Nach dem Rückschlag nicht auseinanderzufallen, sondern noch einmal zurückzukommen, ist ein positives Zeichen. Die drei Elfmeter in einem Spiel waren sicher ungewöhnlich, aber wir haben die Situation angenommen und das Beste daraus gemacht.“

Die Antwort folgte in der 65. Minute, als erneut Gabriele vom Punkt traf und so den 3:2-Endstand markierte. Befreiung für Daniele Gabriele



Für Gabriele war es ein besonderer Abned. Nach fünf Spielen ohne Treffer konnte der Stürmer seinen Torinstinkt wieder unter Beweis stellen. Soyudogru sagte dazu folgendes: „Ja, das freut mich sehr für ihn. Auch wenn er in den letzten Wochen nicht getroffen hat, hat er viel für die Mannschaft gearbeitet. Heute hat er sich mit zwei wichtigen Toren belohnt. Das gibt ihm Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“ Derby gegen Reutlingen wirft Schatten voraus



Mit dem Sieg kletterte der FV Ravensburg in der Tabelle auf Rang zwölf und verschaffte sich etwas Luft auf die Abstiegszone. Doch Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht, denn bereits am Samstag steht das Derby gegen den SSV Reutlingen auf dem Programm. Soyudogru betonte die Bedeutung der Partie: „Wir freuen uns auf das Spiel am Samstag. Ein Derby ist immer wichtig für alle. Wir wollen das Selbstvertrauen aus dem heutigen Sieg mitnehmen und uns bestmöglich vorbereiten, um auch im Derby ein gutes Spiel abzuliefern.“



