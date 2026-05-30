– Foto: Philipp Reichelt

Die Gäste reisen mit einem 2:2 beim TSV Kirchrode an, während Anderten zuletzt mit 1:5 bei Spitzenreiter SG 74 Hannover unterlag. Trotz des deutlichen Ergebnisses richtet Trainer Tobias Faust den Blick nach vorne und weiß um die Bedeutung der kommenden Partie.

Am 33. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfangen die Sportfreunde Anderten den TuS Garbsen. Die Ausgangslage ist klar: Während Garbsen mit 50 Punkten auf Rang sechs steht, benötigt Anderten als Tabellenzwölfter weitere Zähler, um den Klassenerhalt möglichst vor dem letzten Spieltag abzusichern.

„Mit Garbsen erwartet uns am Sonntag natürlich eine sehr gute Mannschaft“, sagt Faust. Der Tabellenplatz der Gäste komme nicht von ungefähr: „Wenn man sich die Ergebnisse und die Entwicklung über die Saison anschaut, dann haben sie sich diesen Tabellenplatz absolut verdient.“ Besonders offensiv sieht der Andertener Trainer viel Qualität beim Gegner. „Darauf haben wir uns in den Trainingseinheiten entsprechend vorbereitet.“

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Anderten SF Anderten TuS Garbsen TuS Garbsen 15:00 PUSH

Im Mittelpunkt steht für Faust jedoch die eigene Mannschaft. „Trotzdem schauen wir in erster Linie auf uns selbst. Das ist für uns aktuell das Wichtigste.“ Die Zielsetzung ist eindeutig: „Wir wollen die Punkte zuhause behalten und ganz klar auf einen Sieg spielen.“

Die Tabellensituation im unteren Bereich habe seine Mannschaft selbstverständlich im Blick. „Wir wissen genau, worum es geht, lassen uns davon aber nicht verrückt machen.“ Entscheidend seien letztlich die eigenen Ergebnisse: „Am Ende zählen nur die Punkte. Das gilt für uns genauso wie für unsere Konkurrenten.“

Mit einem Erfolg könnte Anderten einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und verhindern, dass die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt wird. Genau darauf liegt der Fokus: „Wir wollen uns weiter von den unteren Plätzen absetzen und möglichst vermeiden, dass es am letzten Spieltag noch zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt kommt.“

Entsprechend klar fällt die Marschroute aus: „Deshalb müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben erledigen.“ Anderten hofft auf ein erfolgreiches Heimspiel und will sich für die Schlussphase der Saison eine bessere Ausgangslage verschaffen.