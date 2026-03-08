Am Ende wird es deutlich

Ole Käuper im Zweikampf – Foto: Björn Franz Photography

Die Hausherren hatten die erste große Chance durch Marlon Faß, doch sein Kopfball wurde von Jesper Heim entschärft (8.). Wenig später gelang den Blauen dann das 1:0. Steinbach unterlief ein kapitaler Fehlpass an der Mittelline, durch den zwei Stuttgarter alleine aufs Tor zulaufen konnten. Christian Mauersberger legte dann vor dem Keeper quer und Flamur Berisha schob ein (13.). Spätestens nachdem Jacob Danquah per Kopfball das lange Eck verfehlt hatte, war die Führung auch berechtigt (17.). Wenig später schlug der TSV jedoch eiskalt zurück. Ole Käuper wurde vom Torwart gefoult und Eros Dacaj verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich in der 20. Minute. In den folgenden Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Erst in der 32. Minute unterlief dem TSV der nächste Fehler im Aufbauspiel, weshalb Marlon Faß im Strafraum an den Ball kam und gefoult wurde. David Tomic trat zum Strafstoß an, doch Jesper Heim entschärfte seinen vierten Elfmeter in dieser Saison (32.). Da auch die nächsten Minuten ausgeglichen gestaltet wurden, ging es mit 1:1 in die Pause.

Steinbach erwischte den besseren Start in den zweiten Spielabschnitt, doch Eros Dacaj (51.) und Jonas Singer (55.), zielten bei zwei guten Versuchen jeweils ein wenig zu hoch. Auf der Gegenseite schoss Mario Borac aus sieben Metern über den Querbalken (56.). Obwohl es sich in dieser Phase nicht wirklich andeutete, gelang den Hausherren in der 64. Minute die erneute Führung, als Marlon Faß einen Abpraller über die Linie drücken konnte. Nevio Schembri wollte rund 120 Sekunden später nachlegen, zielte allerdings auch zu hoch. In der 77. Minute hatte der Gast dann die große Chance auf den nicht unverdienten Ausgleich, doch Jonas Singer vergab die Großchance aus sieben Metern. Erst danach konnten die Mannen aus Stuttgart-Degerloch das Spiel endgültig auf ihre Seite ziehen. Zwar scheiterte zuerst noch David Udogu an Jesper Heim (79.), doch in der nächsten Aktion gelang David Tomic das 3:1 nach einem Solo mit sehenswertem Außenrist-Schlenzer ins lange Eck. Jesper Heim war in der 84. Minute gegen Samuel Unsöld zur Stelle. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Steinbach die große Chance, noch eine spannende Schlussphase zu erzwingen, doch Thomas Rotfuß schob das Leder aus zwei Metern am freien Tor vorbei. So geschah, was den Gästen schon öfters auf der Waldau passiert war: Stuttgart erzielte noch das 4:1 durch David Tomic, der frei vor Jesper Heim auftauchte und nur noch in die Ecke schieben musste (90.+4). Dies war dann auch der Endstand.