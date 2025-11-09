„Am Ende wird die Ente fett“

Nach 2 Niederlagen in Folge wollte Fichte unbedingt im Heimspiel gegen den FSV Spremberg den Dreier einfahren.

Fichte im ersten Durchgang mit etlichen Problemen. Der Gast aus Spremberg eigentlich das bessere Team. Sei es von der Einstellung zum Spiel her (unbändiger Kampfeswille - jeder gewonnene Zweikampf wurde bejubelt) und man hatte sicherlich die besseren Torabschlüsse (nach 10 Minuten traf man nur den Fichte Pfosten) und Wolf im Kunersdorfer Tor musste sich noch zwei Mal mächtig strecken. Kunersdorf dagegen mit nur einer guten Einschuss Möglichkeit (21. Schlott schiebt einen Elfmeter dem Spremberger Torwart in die Arme). Viel ging bei Fichte nicht! Der Heimdreier zur Pause in weiter Ferne. Es muss mächtig zur Pause in der Kunersdorfer Kabine geknallt haben. Fichte wie ausgewechselt zur zweiten Halbzeit. Auf ein Mal stimmte Einsatz, Wille und spielerische Leichtigkeit. Fast jeder Schuss war drin. Innerhalb einer Viertelstunde führte man 4:0. Spremberg’s Defensive brach völlig auseinander. Man kam nicht mehr in die Zweikämpfe und war am Ende mit 7 Treffern noch gut bedient. Mann des Spieles bei Fichte war ohne Zweifel Leon Schlott. Einen Elfer vergeben und dann starke 4 Buden im zweiten Durchgang nachgelegt.