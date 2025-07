„Am Ende verdient gewonnen“: FC Schwaig schlägt Türkgücü München

Im vierten Vorbereitungsspiel hat FC Bayernligaaufsteiger FC Schwaig am Freitagabend Regionalligaabsteiger Türkgücü München in einem temporeichen und hart umkämpften Match verdient 2:1 geschlagen.

„Türkgücü hat uns heute alles abverlangt, eine technisch und läuferisch richtig gute Mannschaft. Wir haben in den ersten 20 Minuten etwas gebraucht, um reinzukommen, uns dann aber gesteigert und am Ende verdient gewonnen“, so Schwaigs Trainer Wiggerl Donbeck.

Nur vier Minuten waren gespielt, als die Gäste in Führung gingen. Tim Schels wurde am eigenen Strafraum von Kapitän Ünal Tosun gecheckt, strauchelte dabei, sodass der ehemalige Drittligaprofi keine Mühe hatte, aus 16 Metern zum 1:0 einzuschieben. Im Anschluss entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem Schwaig in der 18. Minute ausgleichen konnte. Nach einer tollen Kombination kam die Kugel zu Bilal Ibrahim, der auf dem linken Flügel zwei Gegenspieler stehen ließ, danach Torwart Felix Thiel ausspielte, der ihn dann von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Raffi Ascher sicher zum 1:1.