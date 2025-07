„Am Ende über dem Strich stehen“ – Polling startet Mission Klassenerhalt

Polling – Vier Dekaden lechzten sie nach Bezirksliga-Fußball. Der Meistertitel in der Kreisliga 1 schickte den SV Polling nunmehr wieder hinauf auf die oberbayerische Fußballbühne. Los geht es am kommenden Sonntag, 27. Juli, mit dem Heimspiel gegen den SV Planegg-Krailling (14 Uhr). Damit geht‘s gleich gegen einen der Top-Favoriten auf den Titel. Nach einer eher mühsamen Vorbereitung setzt Trainer Max Jochner bei seiner Elf darauf, dass sie sich wieder jenen Teamgeists besinnt, der den Aufstieg überhaupt erst ermöglichte. Unter einer Handvoll Zugängen finden sich illustre Charaktere.

Jochner hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, aus einer launischen und eher durchschnittlichen Mannschaft ohne erkennbare Ambitionen ein ehrgeiziges Kollektiv mit Perspektive zu formen. Die Widerstandskraft im Aufstiegsrennen gegen gestandene Kreisligisten soll auch eine Etage höher zu Tage treten. Freilich auf eine andere Art: „Wir müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen“, stellt Jochner klar. Denn die werden kommen, und vermutlich auch gar nicht so selten. Gleichwohl formuliert der Großweiler in Pollinger Diensten eine forsche Zielsetzung. „Am Ende knapp über dem Strich stehen.“ Bedeutet Platz elf oder besser. „Ich werde kaum sagen, wir wollen in die Relegation“, betont Jochner.

Viel fordernder könnte der Auftakt kaum sein. Planegg schloss die vergangene Saison auf Platz drei ab. Es hätte mehr herausspringen können, doch die Mannschaft ließ zum Saisonende hin merklich nach. Das hatte zur Folge, dass der Kader der Würmtaler noch einmal verstärkt wurde. Beispielsweise mit Fabijan Podunavac, dem letztjährigen Alleinunterhalter in der Offensive des BCF Wolfratshausen. „Da weißt du gleich, was Sache ist“, umschreibt Jochner den Härtegrad der anstehenden Aufgabe. Doch der Kreisliga-Titel hat die Mannen vom Jakobsee auch selbstbewusst gemacht. „Die müssen zu uns kommen“, schiebt der Coach nach. Eine kleine Warnung an den Gegner, dass der SVP nicht freiwillig den devoten Aufsteiger mimen will.

Coach Jochner sieht „noch Luft nach oben“

Als Favoriten fallen ihm neben Planegg der SV Untermenzing und der FC Penzberg ein. Klar ist: Mit den Auftritten in den letzten Testspielen wird das Ziel „Klassenerhalt“ kaum zu erreichen sein. Dem 2:2 gegen die SG Hungerbach (Kreisklasse) ließ der SVP ein 0:2 beim Lenggrieser SC (Kreisliga) folgen. „Leistungsmäßig ist noch Luft nach oben“, hat der Coach beobachtet. Aber wer will es der Mannschaft verdenken. Dem fulminanten Endspurt in der Kreisliga und den anschließenden Feierlichkeiten folgte so etwas wie eine mentale Ruhephase. Zudem verpassten einige Spieler weite Teile der Vorbereitung. Fabio Hägl oder Philipp Schöttl wegen beruflicher Belange, Benedikt Veicht mit Außenbandriss an beiden Sprunggelenken.

Immer wieder zu erkennen sind aber auch Phasen, in denen die Pollinger vom rechten Pfad abkommen. Eine griffige Erklärung hat Jochner für diese Auszeiten seines Teams nicht. Ändert aber nichts an den Tatsachen. „Wir brauchen eine steile Lernkurve, müssen schlauer und erwachsener werden“, fordert der Coach. Am Ende der Woche wird Jochner einen 19 Mann starken Kader präsentieren. Wer jetzt außen vor bleibt, kann sich bis zum Winter über die Reserve empfehlen. Weil sechs Augen weit mehr überblicken können als zwei, hat Jochner zwei Assistenten an Bord geholt. Michael Hoffmann ist ein Spezl aus seiner Nachbarschaft und seit geraumer Zeit Teammanager.

Hoffmann entlastet die beiden Kapitäne Maximilian Baumgartner und Philip Schöttl, die laut Jochner „davor schon viel im Verein angeschoben haben“. Mark Preissing fungiert indes als eine Art Co-Trainer. Der 48-Jährige war unter anderem Trainer des SV Söchering. Zusammen werden sie ein genaues Auge auf ihre Neuzugänge haben. Allen voran Michael Stoßberger, dessen Verpflichtung nach einjähriger Spielpause etwas überrascht. Jochner ist überzeugt, mit dem Hohenpeißenberger einen Coup gelandet zu haben. „Wenn er seine Fitness zurückbekommt, hilft er uns hinten wie vorn.“ Intern komme Stoßberger bereits gut an. „Er kann ein Mehrwert in allen Bereichen sein“, urteilt der Coach über den 35-Jährigen.

„Körperlich brutal“: Neuzugang Grötz überzeugt

Mit Felix Grötz hat sich der SVP dagegen einen Akteur mit großer Perspektive geangelt. Der 18-Jährige übersiedelt aus der Jugend der FT Starnberg, er überzeugte bereits durch herausragendes Kopfballspiel und kann laut Jochner nahezu auf jeder Position eingesetzt werden. „Körperlich für sein Alter brutal, den schiebst du nicht einfach weg“, so Jochner.

Bei Markus Steindl liegen Einsätze in höheren Ligen bereits einige Jahre zurück. Nach Gastspielen in Murnau, Uffing und Peiting war der 31-Jährige zuletzt beim SVL Weilheim. „Fußballerisch hat er es drauf“, versichert der Trainer. Etwas Ungewissheit bleibt aber, was die Fitness betrifft. „Ihm haftet der Ruf an, eine Saison nicht immer durchzuziehen.“ Ansonsten aber ist Steindl ein Kandidat für die zentrale Defensive. Max Hartmann (35) ist Lehrer und wohnt in Polling. Er hatte in der Schlussphase der vergangenen Saison bereits kürzere Einsätze, wegen einer Schulterverletzung fällt er aber in der Vorrunde aus. Max Sepin von Rot-Weiß Bad Tölz dürfte zunächst in der Zweiten Mannschaft auflaufen.