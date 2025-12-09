Am Ende steht Team 2 wieder mit leeren Händen da!

FC Neuenburg – VfR Hausen II 3:2 (2:1)

Auf dem Kunstrasenplatz im Rheinwaldstadion verlor Team 2 die vierte Partie nacheinander knapp. Nach dem überragenden Verlauf im ersten Dreiviertel der bisherigen Saison gab es nun im letzten Viertel leider nur Nullrunden. In den ersten 11 Begegnungen holte das Team um Captain Nick Gladrow sehr starke 20 Punkte.

In der letzten Vorrundenpartie spielte der FCN die erste halbe Stunde stark und deutlich überlegen auf. Die Mannschaft von Coach Yannik Domagala führte zu diesem Zeitpunkt verdient mit 2:0. Das 1:0 in der 20. Spielminute: Julian Imhof holte einen Freistoß 17 Meter vor dem VfR-Gehäuse heraus. Sulayman Ndoye nahm Maß und platzierte die Kugel in das rechte Dreieck. Nur sieben Minuten danach baute der Gastgeber seine Führung aus. Aus einem Freistoß für die Möhlinkicker entwickelte sich der Gegenstoß. Daniel Briegel mit einem Traumpass auf Emir-Han Yücesoy, dessen Schuss zum 2:0 schien nicht unhaltbar. Mit dem 2:1 (41.) von David Eichelberg war die Verbandsliga-Reserve wieder drin in der Partie. Nach dem Zuspiel von Philipp Schnurr dribbelte „Dave“ zwei Gegenspieler aus und traf mit rechts präzise links unten ins FCN-Netz – eine ganz feine Einzelleistung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) noch eine gute Chance zum 2:2 für Ibrahim Mutlu, doch dessen Schuss wurde gerade noch geblockt.

Nach der Pause gleich das 3:1 (50.) für die Neuenburger. Eine Flanke von rechts durch Emir-Han Yücesoy setzte Sulayman Ndoye stramm und volley in die Maschen. Allerdings lag in dieser Szene eine klare Abseitsposition vor. Der FC Neuenburg schaltete nun etwas in den Verwaltungsmodus um. In den Schlussminuten drückte der VfR nochmals, doch das 3:2-Anschlusstor (90.+2) kam leider zu spät. Die beiden „Joker“ Ablie Suwareh und Sebastian Wiesler sorgten dafür. „Basti“ steckte die Kugel auf links durch und Ablie traf durch die „Hosenträger“ von Goalie Abdullah Aslan. Zu mehr reichte es leider nicht mehr.

Tore:

1:0 (20.) Sulayman Ndoye (Julian Imhof)

2:0 (27.) Emir-Han Yücesoy (Daniel Briegel)

2:1 (41.) David Eichelberg (Philipp Schnurr)

3:1 (50.) Sulayman Ndoye (Emir-Han Yücesoy)

3:2 (90.+2) Ablie Suwareh (Sebastian Wiesler)

Aufstellung VfR Hausen II:

Enea, Manjang, Bozkurt (60. Wiesler), Soumahoro, Gutgsell (77. Mazlum), Mutlu (52. Suwareh), Schnurr, Ablaß, Eichelberg, Cham (75. Bangoura), Gladrow (C).

Zuschauer: 60

Schiedsrichter: Jan Sterker

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)