„Am Ende steht ein verdienter Erfolg“

– Foto: SG Bergdörfer

Die SG Bergdörfer hat ihr letztes Heimspiel der Saison mit 4:2 gegen Sparta Göttingen gewonnen und sich damit erfolgreich in die Sommerpause verabschiedet. Dank eines starken Starts, sehenswerter Treffer und einer kontrollierten zweiten Halbzeit sicherte sich die Mannschaft drei Punkte und verbesserte sich zum Saisonabschluss noch auf den achten Tabellenplatz.

Mit einem verdienten Heimsieg hat die SG Bergdörfer die Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 abgeschlossen. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft von Trainer Fabio Fröchtenicht mit 4:2 (2:1) gegen Sparta Göttingen durch und sorgte damit für einen gelungenen Schlusspunkt unter die Spielzeit.

„Wir wollten unser letztes Heimspiel unbedingt gewinnen, und es freut mich sehr, dass uns das gelungen ist“, sagte Fabio Fröchtenicht nach dem Abpfiff.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin. Bereits in der vierten Minute brachte Paul Müller die SG Bergdörfer in Führung. Nach Vorlage von Philipp Bode nahm er den Ball direkt und traf zum frühen 1:0.

Nur acht Minuten später folgte der nächste Höhepunkt. Erneut war Paul Müller zur Stelle und erhöhte mit einem Fernschuss unter die Latte auf 2:0. Die SG Bergdörfer hatte die Partie zu diesem Zeitpunkt fest im Griff.

„Der Start ins Spiel war sehr ordentlich, und wir konnten unsere Möglichkeiten mit sehenswerten Treffern nutzen“, erklärte Fabio Fröchtenicht.

Doch Sparta Göttingen meldete sich zurück. In der 16. Minute staubte Grzegorz Podolczak nach einem Abschluss zum 2:1-Anschlusstreffer ab und brachte die Gäste wieder ins Spiel.

„Nach dem Gegentor waren wir kurzzeitig nicht mehr so konsequent“, sagte Fabio Fröchtenicht.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die SG Bergdörfer jedoch wieder die Kontrolle. In der 61. Minute sorgte Philipp Bode für das 3:1. Dem Treffer ging ein gelungenes Umschaltspiel voraus, das von Noel Elias Eckermann eingeleitet wurde. Am Ende legte Luis Brand quer auf Philipp Bode, der den Ball aus rund 15 Metern in die linke untere Ecke einschob.

Doch erneut gab sich Sparta Göttingen nicht geschlagen. Nur drei Minuten später verkürzte Kürsat Akcay per Elfmeter auf 3:2 und machte die Begegnung noch einmal spannend.

Die endgültige Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit. Nach einem weiteren Strafstoß trat Santee Nimely an und verwandelte zum 4:2-Endstand. Unmittelbar danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

„Nach der Pause haben wir wieder die Kontrolle übernommen. Am Ende steht ein verdienter Erfolg“, lautete das Fazit von Fabio Fröchtenicht.

„Umso schöner ist es, dass wir durch den Sieg noch einmal drei Plätze in der Tabelle gutmachen konnten und die Saison auf Rang acht abschließen“, freute sich der Trainer.

Trotz des erfolgreichen Abschlusses blickt man im Lager der SG Bergdörfer mit gemischten Gefühlen auf die gesamte Saison zurück. „Trotzdem sind wir mit diesem Tabellenplatz nicht zufrieden, denn wir wissen, dass in dieser Saison mehr möglich gewesen wäre“, betonte Fabio Fröchtenicht.

Nach dem versöhnlichen Ende richtet sich der Blick nun auf die kommenden Monate. „Jetzt gilt es, die Akkus aufzuladen, alle Kräfte zu sammeln und in der neuen Saison wieder mit voller Energie anzugreifen.“

So überwog nach dem letzten Heimspiel der Freude über einen gelungenen Abschluss. Mit einem verdienten 4:2-Erfolg, sehenswerten Toren und einem Sprung auf Rang acht verabschiedete sich die SG Bergdörfer mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause.