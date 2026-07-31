Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Co-Trainer vom SV Rotenberg Pascal Bigalke hat unseren kleinen Check-Up beantwortet.

Bigalke: Mit der vergangenen Saison sind wir nicht zufrieden. Wir haben eine super Hinrunde gespielt haben einige Punkte geholt und hatten mit Abstand am wenigsten Spiele, darauf haben wir uns dann in der Rückserie ausgeruht und somit mussten wir bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern.

Bigalke: Wir haben am 03.07 mit der Vorbereitung begonnen. Ich denke wir hatten ein sehr sehr gutes und abwechslungsreiches Programm, Highlights waren dabei Fußball Golf, Biathlon und jetzt findet vor dem ersten Punktspiel noch ein Mannschaftsabend statt.

2.⁠ ⁠Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren die Highlights?

3.⁠ ⁠Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Bigalke: Ja es gibt personelle Veränderungen, auf der Trainerebene hat uns Dominik Knieriemen verlassen dafür ist jetzt Patrick Borchard als Torwart Trainer neu dazu gekommen.

Auf der spielerseite haben wir mit Max Sommerfeld, Louis Bienert und Ole Heager drei super Jungs mit einem Super Charakter und mit unglaublich viel Potenzial dazu bekommen, dazu kommt Max Böning der zurzeit noch bei der A-Jugend von JFV Eichsfeld spielt und so langsam an die erste Herren heran geführt werden soll. Alle Spieler haben in den ersten Trainingseinheiten und Spielen einen super Eindruck hinterlassen.

4.⁠ ⁠Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Bigalke: Wir wollen uns auf alle Fälle spielerisch weiterentwickeln und vor allem Spaß am Fußball haben. Zudem wollen wir möglichst schnell viele Punkte sammeln und am Ende soll es in einstelliger Tabellenplatz bei raus kommen.

5.⁠ ⁠Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Bigalke: ch glaube das die komplette Staffel sehr sehr ausgeglichen sein wird, aus der Kreisliga sind zwei top Mannschaften dazu gekommen.

Ich denke das jeder jeden schlagen kann und das es somit eine ausgeglichene und spannende Saison wird.