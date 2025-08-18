– Foto: Friedhelm Brauner

"Am Ende sind es zwei Punkte zu wenig" SVG Göttingen und RW Volkmarode trennen sich 2:2-Unentschieden SVG Göttinge Volkmarode

Am Ende fühlte sich das 2:2 für beide Seiten unterschiedlich an: Während die SVG Göttingen zwei verlorene Punkte beklagte, war man bei Rot-Weiß Volkmarode zufrieden, nach einer langen Busreise und schwierigen Phasen Zählbares mitgenommen zu haben.

Die Gastgeber starteten besser in die Partie und belohnten sich in der 34. Minute, als Yannis Fischer nach einer guten Kombination das 1:0 erzielte. Volkmarode zeigte zwar erste Offensivansätze, doch insgesamt gehörte die erste Halbzeit der SVG.

Nach der Pause jedoch drehte sich das Spiel. Innerhalb von zwei Minuten schlug der Aufsteiger zurück: Zunächst glich Maximilian Maire zum 1:1 aus (52.), ehe Henri Pascal Winter nur 60 Sekunden später die Partie komplett drehte und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Göttingen wirkte nun unsortiert, kam aber nach einer unglücklichen Elfmeter-Situation für Volkmarode zurück ins Spiel. Maximilian Werner verwandelte den Strafstoß in der 72. Minute sicher zum 2:2. In der Schlussphase wurde es turbulent: Florian Wendt lief allein aufs Tor der SVG zu, wurde aber per Notbremse gestoppt – Rot für Göttingen. Trotz Überzahl gelang Volkmarode kein weiterer Treffer, sodass es beim Unentschieden blieb. "Dann mussten wir in den letzten 15 Minuten wieder gegen Unterzahl spielen, ähnlich wie in der Woche zuvor. Doch diesmal haben wir es besser gemacht. Wir haben uns nicht anstecken lassen." sah Gäste-Coach RW Volkmarode.