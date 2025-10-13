„Am Ende sind es die Nuancen“ – Groß Lafferde verliert erneut knapp

Der Frust beim SV Teutonia Groß Lafferde wächst weiter. Auch im Auswärtsspiel beim TSV Schwicheldt blieb das Team von Trainer Marcus Kallmeyer trotz couragiertem Auftritt punktlos – am Ende stand ein knappes 0:1, das die Lafferder Serie von nun drei Niederlagen in Folge verlängert.
„Auch das war wieder eine vermeidbare Niederlage“, sagte Kapitän Tim Paul am Tag danach. „Natürlich hatte Schwicheldt mehr Ballbesitz, aber wir haben uns auf eine kompakte Defensive konzentriert – in unserer Situation ist das vielleicht gar nicht so verwerflich.“ Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen: wenige Chancen, viel Kampf, kaum klare Aktionen. „Ein gerechtes 0:0“, befand Paul.
Nach dem Seitenwechsel hatte Teutonia kurzzeitig Oberwasser. „Wir hatten eine Druckphase, aber unsere Chancen wurden geblockt oder wir haben im letzten Moment den falschen Pass gespielt“, so Paul. Dann folgte der Knackpunkt: eine Ecke, nicht sauber geklärt und zu weit weg vom Mann, das 0:1 durch Daniel Kudlek (70.). „Sehr ärgerlich“, resümierte der Kapitän.
Teutonia versuchte noch einmal alles, öffnete die Defensive, kam aber nicht mehr entscheidend vor das Tor. „Wir haben es versucht, aber am Ende auch keine großen Chancen mehr gehabt. Schwicheldt hatte dann noch Konter, die sie nicht sauber ausgespielt haben“, beschrieb Paul die Schlussphase. Sein Fazit: „Eine unnötige Niederlage, wo wir uns durch den Kampf eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen – es sind einfach Nuancen, die den Unterschied machen.“
Ganz anders klang das beim Gegner. Schwicheldt-Trainer Benjamin Weiß zeigte sich nach dem Sieg zufrieden: „Totale Kontrolle über 90 Minuten, wenig bis gar nichts zugelassen, viele gute Möglichkeiten erspielt – reif und erwachsen zu Ende gespielt.“
Für den TSV Schwicheldt war es ein wichtiger Erfolg nach zuvor drei Niederlagen. Das Team kletterte damit auf Rang elf und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Lafferde hingegen bleibt mit vier Punkten aus zehn Spielen auf Platz 15 stecken.
„Es wird von Woche zu Woche nicht einfacher, wenn wir nicht punkten“, sagte Paul. „Jetzt kommt die matschige Jahreszeit, da werden die Spiele noch umkämpfter.“ Am kommenden Sonntag wartet der FC Heeseberg – und damit die nächste Chance auf den Befreiungsschlag.