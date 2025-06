Am Ende reicht’s: Bad Aibling hält die Liga trotz Niederlage

Am letzten Spieltag der Bayernliga sind alle Entscheidungen in der Tabelle gefallen. Neben Frauenbiburg und Kirchberg steht mit Amicitia nun auch der dritte Absteiger fest. Bad Aibling hingegen sichert sich somit trotz der Niederlage gegen Forstern den Klassenerhalt und wird auch in der kommenden Saison in der Bayernliga vertreten sein.

Bereits vor Spielbeginn war absehbar, dass Bad Aibling vor einer anspruchsvollen Aufgabe stand. Bereits nach 17 Minuten führte Forstern mit 3:0. Nach einer anfänglichen Phase der Anpassung fand die Heimmannschaft dann aber besser ins Spiel und konnte in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielen, der gleichzeitig der Endstand blieb.

Da der direkte Konkurrent Amicitia zeitgleich gegen Würzburg verlor, sicherte sich Bad Aibling trotz der Niederlage den Klassenerhalt und spielt auch in der kommenden Saison weiterhin in der Bayernliga.



Simon Eisinger (Trainer TSV Theuern): „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben in den ersten 20 Minuten kompakt gestanden, die Räume eng gemacht und mutig nach vorne gespielt. Leider kam danach ein Bruch in unserem Spiel. Wir haben den Zugriff verloren, waren in einigen Situationen nicht konsequent genug und kassieren in dieser Phase zwei Gegentore. Nach dem Rückstand ist es uns nicht mehr gelungen, die Kontrolle zurückzugewinnen oder nochmal entscheidend Druck aufzubauen. Das ist bitter – gerade weil wir uns viel vorgenommen hatten. Am Ende müssen wir anerkennen, dass uns mit den vielen Ausfällen und der personellen Situation auf diesem Niveau einfach die Mittel gefehlt haben, um das über 90 Minuten zu kompensieren.“