Am Ende ohne Zählbares: LSK wieder Tabellenletzter Die Lüneburger müssen sich in der Schlussphase geschlagen geben

LSK-Trainer Gregor Trowtizsch auf lsk-hansa.de: “Wir sind heute alle sehr enttäuscht. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt. Leider haben wir mit zunehmender Spieldauer ein bisschen unsere Linie verloren. Letztlich werfen uns zu einfache Dinge aus der Bahn und wir beenden eine anstrengende Woche ohne positives Erlebnis. Wir werden weiter an uns und den Fehlern arbeiten und alles daran setzen am kommenden Wochenende erfolgreich zu sein”.