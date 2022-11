Am Ende nochmal gezittert

Die imposante Serie (mit nun acht Siegen aus den letzten neun Spielen) hatte auch nach dem Match

gegen die SG Bremthal noch Bestand. Es war ein verdienter Sieg, der in der Schlussphase dennoch

am seidenen Faden hing.

In den ersten 20 Minuten passierte vor den Toren recht wenig. Die Marxheimer hatten eindeutig

mehr vom Spiel, konnten dies aber nicht in Torchancen ummünzen. Dann ging es aber fast im

Minutentakt rund. Nach einem starken Pass von Lars Lakomy fand sich Markus Amann alleine vor

Gästetorhüter Julian Ihly, scheiterte jedoch im 1-gegen-1 (18.). Noch größer war die Chance für

Marius Wagner, der gedankenschnell in einen zu kurzen Rückpass sprintete, Ihly schon umkurvt

hatte, den Abschluss aus leicht spitzem Winkel aber an den Pfosten setzte (20.). Im Gegenzug hätte

sich das fast gerächt, als Patrick Nix eine Flanke von der rechten Seite aus sieben Metern

Torentfernung technisch sauber per Direktschuss abnahm, den Ball jedoch knapp über die Latte

setzte (21.). Dann war wieder Marxheim dran! Martin Lafebre nahm sich in Höhe der Mittellinie ein

Herz, dribbelte durch vier Bremthaler hindurch und fand bei seinem Abschluss aus acht Metern in

Ihly seinen Meister (25.). Und kurz darauf war es wieder Ihly, der sich mit seiner Glanztat, als er

Lakomys platzierten 20-m-Schuss mit den Fingerspitzen über den Winkel lenkte, sicherlich für die

„Parade des Monats“ anmelden könnte. Dann gab es noch jeweils eine Chance für Mika Hergenhan

(40., nach starker Ablage von Amann) und auf der anderen Seite nochmals für Nix (44.). Für unsere

1:0-Führung mit dem Halbzeitpfiff sorgten dann die Bremthaler selbst. Jonas Schmelz schickte mit

einem perfekten Pass Marcel Port den rechten Flügel entlang, dessen starke Hereingabe versuchte

Tobias Kreuter vor dem einschussbereiten Basti Lieb zu klären, bugsierte die Kugel jedoch in höchster

Not ins eigene Tor (1:0, 45.).

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete – nämlich mit einem Marxheimer Treffer! Lieb ging

mit einem Abschlag von David Reich auf und davon und wurde von einem Bremthaler Abwehrspieler

im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marius Wagner im zweiten Versuch

(der erste wurde wegen zu früh einlaufender Abwehrspieler wiederholt) zum 2:0 (49.). Wenn man

dann bis zum Spielende nach weiteren Marxheimer Torchancen fahndet, findet man im Grunde nur

noch eine. Ports Spannschuss aus 14 Metern schien links unten einzuschlagen, aber der überragende

Ihly lenkte den Ball zur Ecke (71.). Die klareren Möglichkeiten hatten nun die Bremthaler. Robin Diehl

setzte seinen 15-Meter-Schuss hauchdünn neben den linken Pfosten (52.) und Padrot Ness brachte

den Ball aus neun Metern nicht am stark reagierenden Reich vorbei (59.). In der 67. Minute war der

Anschlusstreffer fällig, als Nix einen Eckball recht unbedrängt aus vier Metern unhaltbar zum 2:1

einnicken konnte. Der Uhrzeiger tickte weiter und der Sieg schien in den letzten Minuten nicht

sonderlich gefährdet. Das änderte sich in der Nachspielzeit! Jonah Postweiler wurde nach einer

präzisen Passstafette an der Strafraumgrenze freigespielt und zielte nur knapp über den Querbalken

(90.+1) und zwei Minuten später wurde es noch enger. Nach einer unübersichtlichen Szene im

Strafraum stand Diehl plötzlich frei vor unserem Tor, aber Reich machte diese Großchance mit einer

Glanztat zunichte (90.+3).

Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung, denn über weite Strecken bestimmten die Marxheimer die

Partie, die unter anderem von zwei sehr starken Torhütern geprägt war. Ihly zeigte insbesondere in

der ersten Halbzeit mehrmals seine Klasse und Reich hat mit seinen Paraden in der zweiten Halbzeit

einen großen Anteil am Sieg und in der Nachspielzeit rettete er uns alleine zwei Punkte!