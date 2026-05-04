Am Ende noch K.O. gegangen!

Das Spiel unserer zweiten Mannschaft gegen Oggenhausen begann sehr gut. Bereits mit der ersten guten Chance zum Tor der Gäste gab es Strafstoß. Pajtim Lutfiu wurde beim Abschluss von hinten die Beine gefoult, der Pfiff deshalb völlig berechtigt. Sokol Lutfiu blieb cool und machte das Tor. Nur drei Minuten später war man hinten mehrere Szenen hintereinander zu passiv und fing sich den Ausgleich. Das Spiel ging nun hin und her, sehr gute Torchancen waren auf beiden Seiten aber eher Mangelware. Kurz vor dem Wechsel dann eine ähnliche Szene wie beim 1:0. Diesmal setzte sich Kaiser gegen Peichl durch und dieser wusste sich nur mit einem Halten zu helfen. Auf der einen Seite sicher kein starkes Ziehen am Trikot, auf der anderen Seite kam der Querpass von Kaiser direkt zu zwei grün-weißen Angreifern in der Mitte direkt vor dem Tor, womit das 2:1 wohl auch so gefallen wäre. Nach dem Seitenwechsel was das Spiel zunächst ausgeglichen, mit zunehmendem Spielverlauf waren die Gäste aber deutlich laufstärker und konnten somit den Druck erhöhen. Das 2:2 von Osman in der 69.Minute war daher fast folgerichtig. Gut war dann die Reaktion danach, als man schnell wieder umschaltete und nach schönem Zuspiel von Spichal machte Till Siekmann die erneute Führung. Die letzte Viertelstunde merkte man aber, dass die Kräfte weiter nachließen und so kamen die Gäste nacheinander zum 3:3 und dann auch noch zum 3:4. Beim Anspiel im Anschluss wurde ein Gästespieler des Feldes verwiesen, wodurch man die restlichen Minuten in Überzahl spielte. Trotz aller Versuche war die Niederlage aber nicht mehr abzuwenden.