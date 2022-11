Am Ende nicht belohnt

Unglückliche Niederlage , wenn wir am Ende mit 5-2 gewonnen hätten, wäre es sogar noch schmeichelhaft für SV Susa gewesen, aber am Ende stehen wir trotz einem starken Spiel ohne Punkte da.

Mitte der ersten Halbzeit machte Pia Templin dann den verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit das selbe Bild, wir haben einige Hundertprozentige Chancen und machen das Tor einfach nicht. Bei einem Standard wird Corinna Hohn zu Boden gerissen, aber der Elfmeterpfiff blieb aus. Kurze Zeit später, ein Zweikampf im 16er wo Sarina Büsing klar den Ball trifft und der Ball auch die Richtung verändert und ein absolut unberechtigter Elfmeter gegeben wurde und Mirja Fleischer noch dran war , aber leider die unverdiente Führung für unseren Gegner.

Im großen und ganzen eine gute Schiedsrichterleistung, nur diese beiden Entscheidungen waren ärgerlich, dann hätte man uns auch den Elfmeter geben müssen. Aber einige Chancen hatten wir noch, aber leider machten wir den verdienten Ausgleich nicht. Es tut mir richtig leid für unser Team, die alles gegeben hat, aber am Ende nicht belohnt wurde, da wir die Chancen nicht gemacht haben. Schrecklich auch wie unsere Spielerinnen permanent von den Zuschauern verbal angegangen wurden und auch von der Trainerbank nur unsportliche Dinge reingerufen worden sind, dass hat das Spiel am Ende auch Hektisch gemacht und wenn man dann zu seinem Team sagt ,sie sollten nicht zur Mittellinie am Ende gehen, sich mit Fairplay zu verabschieden, dann ist das schon Armselig.

Nach 90 Minuten ist das Spiel , der Ehrgeiz und alles was dazu gehört vergessen und man konzentriert sich auf das danach, aber nicht jeder kann sowas. Auf alle Fälle, können wir auf diese Leistung aufbauen und geben weiterhin alles für den Klassenerhalt. Die Spiele werden weniger, die anderen Punkten aber es ist immer noch (erst) der 9.Spieltag und mit einer kleinen Serie hat man den Anschluss. Nächste Woche kommt ein starker Aufsteiger mit der Regionalliga Reserve TUS Büppel und man weiß nie wer aus dem Regionalliga Team dabei ist. Wir hoffen das nächste Woche Carina und Marieke wieder dabei sind und zurückkehren werden auch einige die heute nicht dabei waren. Im übrigen kann man als Gewinner und dazu glücklicher auch Lachsmileys setzen, daran sieht man auch wieder wie damit umgegangen wird.