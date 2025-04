"Am Ende muss dann auch mal ein Standard entscheiden"

Der Bovender SV traf am gestrigen Sonntag auf den Aufsteiger VfB Fallersleben. Die Gäste überzeugten in der Vorwoche mit akribischer Defensivarbeit und holten einen Punkt gegen den Tabellenführer MTV Wolfenbüttel.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Eine ähnliche Angehensweise wählte der Aufsteiger auch in Bovenden, wo man dem Gegner den Ball überließ und tief stand: "Wir hatten sehr viel Ballbesitz, aber oft verpasst, zielstrebig den Abschluss zu suchen." so Yannick Broscheit, Trainer des Heimteams. In der ersten Hälfte kam der Bovender SV fast zur Führung, doch Niklas Wienhold hielt den Abschluss von Andi Morina stark.