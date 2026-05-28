Am Ende lügt die Tabelle nicht - der 30. Spieltag der Emslandliga

Der letzte Tanz der Emslandliga steht an – und zum Finale serviert der Spielplan nochmal ganz großes Amateurfußball-Kino. Während sich andernorts verabschiedet, gefeiert oder abgerechnet wird, steigt in Listrup das absolute Herzschlagfinale: Zweiter gegen Dritter, direkte Bezirksliga gegen Relegation, 90 Minuten Nervenspiel. Mehr letzter Spieltag geht eigentlich nicht.

SV Bokeloh vor meisterlichem Heimabschluss

Mit Rückenwind und reichlich Selbstvertrauen geht der bereits feststehende Meister SV Bokeloh in sein letztes Kreisliga-Spiel der Saison. Nach dem 3:0-Erfolg gegen DJK Eintracht Börger will die Mannschaft von Frank Gerdelmann am Freitagabend gegen den SV Grenzland Twist noch einmal nachlegen und vielleicht sogar das 17. Zu-Null-Spiel der Spielzeit feiern. Die Zahlen der Gastgeber lesen sich beeindruckend: 64 Punkte nach 29 Spieltagen, nur fünf Niederlagen und erst 29 Gegentreffer sprechen für eine außergewöhnlich stabile Saison. Dazu kommt die aktuell makellose Form mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Partien. Besonders offensiv präsentiert sich Bokeloh derzeit in Torlaune und erzielt im Schnitt mehr als drei Treffer pro Spiel.

Doch auch der SV Grenzland Twist reist mit ordentlichen Ergebnissen an. Die Mannschaft von Detlef Schmees gewann am Dienstag zunächst das Nachholspiel gegen den TuS Haren mit 3:1 und legte damit den nächsten Erfolg im Saisonendspurt nach. Insgesamt holte Twist zuletzt zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Partien und verschaffte sich damit eine stabile Ausgangslage im unteren Tabellenmittelfeld. Bereits das Hinspiel gegen Bokeloh hatte beim 2:2 gezeigt, dass der Gast unangenehm zu bespielen ist. Rund um Bokeloh dürfte der Fokus trotz aller sportlichen Ambitionen aber längst auch auf den Feierlichkeiten liegen. Nach der historischen Saison wurde bereits am vergangenen Wochenende ausgiebig gefeiert und unabhängig vom Ergebnis dürfte der Freitagabend ganz im Zeichen der Meisterschaft in Blau und Weiß stehen.

Heute, 19:30 Uhr SV Surwold Surwold DJK Eintracht Börger Börger 19:30 PUSH

Surwold peilt gelungenen Saisonabschluss an Zum letzten Spieltag empfängt der SV Surwold am Freitagabend die DJK Eintracht Börger. Die Gastgeber haben sich mit dem 3:2-Erfolg gegen BW Papenburg II auf Rang vier festgesetzt und wollen eine insgesamt starke Saison mit dem nächsten Heimsieg abrunden. 16 Siege und nur acht Niederlagen sprechen für eine konstante Spielzeit der Surwolder. Bei Börger verliefen die vergangenen Wochen dagegen wechselhaft. Zuletzt setzte es gegen Meister SV Bokeloh eine 0:3-Niederlage, insgesamt gewann die DJK nur eines der vergangenen fünf Spiele. Gefährlich bleibt der Tabellensechste dennoch vor allem offensiv: 78 Tore zählen weiterhin zu den besten Werten der Liga. Das Hinspiel entschied Börger mit 2:0 für sich, Surwold dürfte also gewarnt sein. Beide Mannschaften bewegen sich im oberen Tabellendrittel und wollen zum Saisonabschluss noch einmal einen positiven Eindruck hinterlassen.

Bawinkel und Papenburg II wollen versöhnlichen Abschluss Zum letzten Spieltag der Opti-Wohnwelt-Emslandliga empfängt der SV Bawinkel am Freitagabend die U23 von BW Papenburg. Beide Mannschaften blicken auf durchwachsene Wochen zurück und wollen die Saison zumindest mit einem Erfolgserlebnis beenden. Bawinkel unterlag zuletzt dem SV Lengerich-Handrup mit 2:3 und rangiert derzeit auf Platz zwölf. Für die Mannschaft von Michael Wilken ist am letzten Spieltag noch eine kleine Verschiebung möglich: Mit einem Sieg könnte Bawinkel die Saison auf Rang elf abschließen, bei einer Niederlage droht dagegen das Abrutschen auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Insgesamt stehen neun Siege, sechs Remis und 14 Niederlagen zu Buche. Auch die U23 aus Papenburg musste zuletzt eine knappe Heimniederlage gegen den SV Surwold hinnehmen. Offensiv tut sich das Team von Torsten Plate über die gesamte Saison schwer: 48 Treffer bedeuten den schwächsten Angriff der Liga. Mit sechs Siegen aus 29 Spielen verabschiedet sich die Papenburger Reserve nach dieser Partie aus der Emslandliga. Beide Teams konnten zuletzt nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen. Viel spricht daher für ein Duell auf Augenhöhe zum Saisonabschluss.

Abschiedsspiel mit besonderem Rahmen in Teglingen Zum letzten Spieltag der Emslandliga empfängt der SV Teglingen den bereits abgestiegenen SV Lengerich-Handrup. Sportlich geht es für beide Teams tabellarisch nur noch um den Saisonabschluss, emotional dürfte der Freitagabend aber dennoch einige besondere Momente bereithalten. Teglingen rangiert aktuell auf Platz neun und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Zuletzt holte die Mannschaft von Markus Koopmann immerhin ein 2:2 beim FC 47 Leschede. Für den Trainer wird es zugleich das letzte Spiel an der Seitenlinie des SV Teglingen. Koopmann hatte den Verein in den vergangenen fünf Jahren betreut und den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Beim SV Lengerich-Handrup endet dagegen vorerst ein langes Kapitel Emslandliga. Nach 13 Jahren verabschiedet sich der Verein zum 80-jährigen Jubiläum in die niedrigere Spielklasse. Mit dem 3:2-Erfolg gegen den SV Bawinkel gelang zuletzt allerdings noch einmal ein positives Ergebnis. Das Hinspiel gegen Teglingen hatte Lengerich-Handrup in einem torreichen Duell mit 4:3 gewonnen. Vieles spricht damit für ein ausgeglichenes Saisonfinale zweier Mannschaften, die sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Spielzeit verabschieden möchten.

Heute, 19:30 Uhr Haselünner SV Haselünne FC 47 Leschede Leschede 19:30 PUSH

Schwieriger Abschied für den Haselünner SV Für den Haselünner SV endet am Freitagabend eine enttäuschende Saison mit dem Heimspiel gegen den FC 47 Leschede. Nach der 21. Niederlage der Spielzeit zuletzt gegen den SV Listrup steht bereits fest: Der Tabellenletzte muss den Gang in die niedrigere Spielklasse antreten und das trotz ambitionierter Erwartungen vor Saisonbeginn. Vor allem defensiv lief bei der Mannschaft von Markus Rohe in dieser Spielzeit vieles schief. 96 Gegentore sind der schwächste Wert der Liga. Auch die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Hoffnung, denn aus den vergangenen fünf Partien sprang nur ein Sieg heraus. Mit Leschede reist dagegen ein gefestigtes Team aus dem sicheren Tabellenmittelfeld an. Die Mannschaft von Friedhelm Schüring sammelte bislang 45 Punkte und überzeugte zuletzt mit ordentlichen Resultaten, darunter das 2:2 gegen den SV Teglingen. Bereits das Hinspiel verlief aus Sicht des HSV deutlich: Leschede gewann damals klar mit 5:0. Damit spricht die Ausgangslage vor dem Saisonfinale klar für die Gäste, während Haselünne sich zumindest mit einem versöhnlichen Auftritt aus der Emslandliga verabschieden möchte.

Aufstiegsfinale in Listrup: „Mehr geht nicht“ Der letzte Spieltag der Emslandliga bringt ein echtes Endspiel um den direkten Aufstieg mit sich. Der Tabellenzweite SV Listrup empfängt am Freitagabend den Tabellendritten SC Baccum und die Ausgangslage ist eindeutig: Listrup reicht bereits ein Unentschieden zum direkten Aufstieg in die Bezirksliga, während Baccum zwingend gewinnen muss, um noch vorbeizuziehen. Der Drittplatzierte muss anschließend in die Relegation. Mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von plus 31 geht Listrup mit leichten Vorteilen in das Saisonfinale. Die Mannschaft von Matthias Röttering stellt zudem mit 89 Treffern die beste Offensive der Liga und präsentierte sich zuletzt beim 8:1 gegen Haselünne erneut in Torlaune. Zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen unterstreichen die starke Form des SV Listrup. Baccum reist mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von plus 26 an, kann aber ebenfalls auf eine starke Saison zurückblicken. Vor allem defensiv überzeugt die Mannschaft von Andreas Hüsken: Erst 29 Gegentore kassierte der SC Baccum bislang. Auch die jüngsten Ergebnisse stimmen mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen. Das Hinspiel hatte bereits gezeigt, wie eng beide Teams beieinanderliegen, damals trennten sie sich 3:3. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf beiden Seiten. „Die Unterstützung unserer Fans motiviert die Mannschaft enorm“, sagt Listrups Trainer Matthias Röttering. Baccums Coach Andreas Hüsken erwartet „ein extrem schweres Spiel gegen eine formstarke Mannschaft“, glaubt aber fest daran, in Listrup gewinnen zu können. Mehr Endspielcharakter geht in der Emslandliga kaum.

Heute, 19:30 Uhr VfL Herzlake Herzlake SV Eltern Eltern 19:30 PUSH

Herzlake will starke Saison mit Heimsieg abrunden Zum Saisonabschluss empfängt der VfL Herzlake am Freitagabend den SV Eltern. Die Gastgeber gehen nach dem 2:0-Erfolg gegen den VfL Rütenbrock mit einer stabilen Bilanz in den letzten Wochen in die Partie und wollen Platz fünf in der Tabelle festigen. Neun Punkte aus den vergangenen fünf Spielen unterstreichen die ordentliche Form der Mannschaft von Manuel Peters. Besonders offensiv wusste Herzlake in dieser Saison zu überzeugen. Im Schnitt erzielt der VfL mehr als zwei Treffer pro Partie und stellte damit eine der gefährlicheren Angriffsreihen der Liga. Bereits das Hinspiel beim SV Eltern gewann Herzlake deutlich mit 4:1. Die Gäste holten zuletzt beim 3:3 gegen den SC Baccum immerhin einen Punkt, kämpfen aber weiterhin mit großen Problemen in der Defensive. 94 Gegentore sprechen eine klare Sprache. Mit 33 Punkten rangiert die Mannschaft von Julian Forsting auf Platz 13 und damit acht Positionen hinter Herzlake. Die Rollen vor dem letzten Spieltag scheinen damit verteilt, auch wenn der SV Eltern zum Saisonabschluss noch einmal alles investieren dürfte, um Zählbares mitzunehmen.

Heute, 19:30 Uhr TuS Haren 1920 Haren VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock 19:30 live PUSH