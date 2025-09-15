Am Ende klarer Heimerfolg gegen Lorch!

Das Spiel gegen Lorch begann gleich mit einem Offensivfeuerwerk, wovon die Gäste sichtlich beindruckt waren. Gleich in der ersten Minute war Ilg alleine durch, scheiterte aber an Baumann im Tor der Sportfreunde. Keine Chance hatte dieser drei Minuten später, als Feuchter über die linke Seite in den Sechzehner kam und aus spitzem Winkel den Ball perfekt ins lange Eck netzte. In der 8.Minute war es erneut Jonas Ilg, der nach einem Tempogegenstoß über Ebert perfekt in Szene gesetzt wurde und diesmal nichts anbrennen ließ. Leider wurde man in den nächsten Minuten etwas nachlässig und brachte den angeknockten Gegner wieder ins Spiel. Zwar war der Anschlusstreffer von Weida aus stark abseitsverdächtiger Position, dennoch stand man in dieser Phase schlecht und kam auch nicht wirklich in die Zweikämpfe. Chancen gab es jetzt auf beiden Seiten, bis kurz vor der Pause passierte aber nichts Zählbares mehr. Ein letzter Eckball vor dem Halbzeitpfiff wurde von Viehöfer ausgeführt und in der Mitte standen Löffelad und Ilg völlig blank, wobei Ilg am Ende der Torschütze per Kopf war. Auch nach dem Seitenwechsel war man hellwach und wieder war es ein Gegenstoß, der den Torerfolg brachte. Blanks langer Schlag nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte ging zu Jakobschy, der den Ball stark mitnahm und am Ende noch quer zum freistehenden Ilg legt und dieser machte dann das Tor zum vorentscheidenden 4:1. Umgekehrt war es dann in der 67.Minute, als Blank diesmal Ilg bediente und dieser per Querpass auf Jakobschy das Tor vorbereitete. Bis zum Spielende passierte dann nicht mehr viel und so stand mit dem 5:1 ein insgesamt verdienter Sieg gegen Lorch.