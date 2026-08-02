Die FCS-Zweite wartet noch auf ihren ersten Saisonsieg – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

"Es gibt Spielzeiteiten, in denen es von Beginn an gut läuft. Es gibt aber auch welche, in denen du erst einmal Stück für Stück richtig hineinfinden musst - und eben eine solche ist nun die aktuelle Runde", sagt Mozain. Der 41-Jährige sah am Sonntag beim 0:0 in Freisen eine Partie, die seine Mannschaft aufgrund der zweiten Halbzeit hätte gewinnen müssen. "Da hatten wir schon drei, vier richtig gute Chancen. Allerdings muss man auch Freisens starkem Torhüter ein großes Kompliment machen. Er hatte einen richtig guten Tag erwischt", lobt Mozain Sebastian Kelm. Auch wenn es also erneut nicht zum ersten Saisonsieg langte, streicht Saarbrückens Trainer die positiven Aspekte heraus. So habe man nach zuvor fünf Gegentoren in zwei Partien dieses Mal keinen Ball aus dem eigenen Netz herausholen müssen. Wichtig sei, dass die junge Mannschaft des FCS nicht die Nerven verliere und weiterhin daran arbeite, noch besser in den Rhytmus hineinzufinden. "Am Ende kackt die Ente", sagt Mozain und meint damit, dass sämtliche Mannschaften erst noch am Anfang einer langen Saison stehen. Von daher sei für seine Mannschaft noch sehr viel Zeit, etliche Punkte einzufahren. Und wenn Saarbrückens Trainer auch mit Respekt vorm kommenden Gegner SV Merchweiler spricht, sehnt er doch im Hinblick auf diese Heimpartie am nächsten Samstag um 17 Uhr endlich den ersten Dreier für seine Elf herbei. "Nach dem achten, neunten Spieltag weiß man dann bereits mehr", betont der 41-Jährige.