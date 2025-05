Am Ende jubelt nur der FC Horgau

Knapp 1000 wollten den Showdown um einen Bezirksliga-Startplatz in Dinkelscherben live vor Ort mitverfolgen. Und die sahen beim TSV Ziemetshausen keine Spur von Müdigkeit, obwohl die Mittelschwaben drei Tage zuvor im Relegationsspiel gegen den FC Oberstdorf 120 Minuten Vollgas gegeben hatten, um mit 7:6 nach Elfmeterschießen zu gewinnen. Gegen den FC Horgau erwischte der TSV einen Traumstart und lag nach 21 Minuten bereits mit 2:0 vorne. Beide Male hatte Torjäger Tarik Music die Vorlagen von Alexander Schuster verwertet.

Kurz vor der Pause sendete Horgau dann aber ein Lebenszeichen, als Kevin Nagler mit dem Kopf zur Stelle war. Der Anschlusstreffer beflügelte das Kleeblatt sichtlich, denn im zweiten Abschnitt zeigte es ein ganz anderes Gesicht. Nach einem Foul an Maximilian Wurm gab es Elfmeter, den Danijel Malinic zum 2:2 verwandelte. Damit war wieder alles offen. Und nun schien sich bei Ziemetshausen doch Müdigkeit einzuschleichen, während der FC Horgau, der in der ersten Relegationsrunde den TSV Kammlach in der regulären Spielzeit mit 3:0 bezwungen hatte, immer stürker wurde. Acht Minuten vor dem Ende schlug sich das im Ergebnis nieder. Nach der Flanke des eingewechselten Noah Hagner war Fabian Tögel zur Stelle und köpfte zum 3:2 ein. Damit war der Klassenerhalt geschafft und die Horgauer durften feiern, während Ziemetshausen zum dritten Mal seit 2018 aus der Bezirksliga absteigen muss.

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 1000 in Dinkelscherben

Tore: 0:1 Tarik Music (18.), 0:2 Tarik Music (21.), 1:2 Kevin Nagler (45.+4), 2:2 Danijel Malinic (53./Foulelfmeter), 3:2 Fabian Tögel (82.)