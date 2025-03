Trifft in seinem ersten Spiel für Mariadorf: Alemannias Winterneuzugang Mert Büyükkelek (Mitte). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Am Ende jubelt die Alemannia Fußball-Bezirksliga: Mariadorf behält mit 4:2 gegen die SG Stolberg die Oberhand. Erster Saisonsieg unter der Regie von Neu-Coach Dominic Bougé. Auf Stolbergs neuen Trainer Besnik Sabani wartet nun ein ganz spezielles Spiel.

Die Meinungen der Trainer gingen nach dem Spiel diametral auseinander. Während Dominic Bougé den 4:2-Sieg seiner Alemannia aus Mariadorf in der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, als „hochverdient“ einordnete, sprach Oidtweilers Besnik Sabani von einem eher schmeichelhaften Erfolg für die Gastgeber: „Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen“, ordnete der neue Coach der Concordia die ereignisreichen 98 Minuten im Südpark aus seiner Sicht ein.

Hausherren dominieren erste Hälfte Die Gastgeber fanden besser in die Partie und übernahmen in den ersten 45 Minuten weitestgehend die Kontrolle. „In der ersten Halbzeit hätten wir schon locker 3:0 führen können“, berichtete Bougé, der einige Entscheidungen des Unparteiischen kritisch hinterfragte. Noch in der ersten Viertelstunde lieferten sich Mariadorfs Sebastian Schmidt und Oidtweilers Semih Yilmaz ein Handgemenge. Beide Akteure wurden jeweils mit einer Gelben Karte bestraft. Laut Bougé wäre allerdings eine Rote Karte für Yilmaz aufgrund eines vermeintlichen Kopfstoßes folgerichtig gewesen.

Lucas Heitzer brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde mit 1:0 in Führung (28.). Im Anschluss hätte es dann einen Foulelfmeter für die Land-Alemannia geben müssen, wie Bougé unterstrich. Da der Pfiff ausblieb, ging es mit dem knappen 1:0 in die Kabinen. „In der ersten Halbzeit hatte Mariadorf mehr Spielanteile. Wir hätten aber in Führung gehen können, leider ist der Kopfball nur an den Pfosten gegangen“, analysierte Sabani, dessen Team in Durchgang zwei einen Gang höher schaltete. Maurice Schröder glich in der 57. Minute für die SG aus. Ein paar Zeigerumdrehungen später brachte Winterneuzugang Mert Büyükkelek die Gastgeber nach einem Standard wieder in Führung (65.). Gute zehn Minuten später markierte Stolbergs Osman Hamid vom Punkt aus den erneuten Ausgleich (76.). „Das war ein absolut fragwürdiger Elfer“, haderte Bougé auch mit dieser Entscheidung. Doch eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit entschied der Unparteiische nach einem Foul an Elvis Gojak auf Strafstoß für die Gastgeber. Kapitän Pascal Willems behielt die Nerven und erzielte das 3:2 (89.). Weit in der Nachspielzeit machte Haitam Oudades mit dem 4:2 den Deckel drauf (90.+8).