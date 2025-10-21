„Am Ende ist man natürlich enttäuscht, aber nicht am Boden zerstört"

– Foto: Gerry Grave

Der SV Großefehn hat am Wochenende im Heimspiel gegen den SV Wallinghausen zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Beim 1:1-Unentschieden zeigte das Team von Trainer Bi Le Tran zwar über weite Strecken eine engagierte Leistung, musste sich am Ende aber mit einer Punkteteilung begnügen – und verliert dadurch die Tabellenführung an den TuS Pewsum, der mit einem 6:1-Kantersieg in Bunde das bessere Torverhältnis aufweist.

„Wir hatten in der 1. Halbzeit mehr Anteile vom Spiel und auch mehrere große Chancen“, analysierte Bi Le Tran nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft war von Beginn an die aktivere und druckvollere, doch trotz einiger aussichtsreicher Möglichkeiten blieb der verdiente Führungstreffer aus. Besonders ärgerlich: „Ein klarer Elfmeter wurde nicht gegeben und Wallinghausen machte mit der 1. großen Chance das Tor“, so der Coach. Mit dem Rückstand in der 33. Minute lief Großefehn einem unnötigen Rückschlag hinterher. Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie etwas ab. „In der 2. Halbzeit hatte sich das Spiel neutralisiert, wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber waren nicht mehr so drückend“, beschrieb Bi Le Tran die ausgeglichene Phase. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich nach einer Standardsituation: „Das Tor zum 1:1 fiel nach Ecke von Ralf Aden auf Klaas Bikker.“ Am Ende blieb es beim Unentschieden, das sich für Großefehn wie eine verpasste Chance anfühlte. Dennoch bewahrte der Trainer die Ruhe: „Am Ende ist man natürlich enttäuscht, aber auch nicht am Boden zerstört, weil es ein Remis gegen einen sehr unangenehmen Gegner war.“ Trotz des kleinen Dämpfers bleibt Großefehn punktgleich mit Pewsum in Schlagdistanz zur Spitze – und hat den Aufstieg weiter fest im Blick.