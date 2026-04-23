„Am Ende ist es Derby" – Emslage hat keine Lust sich zu verstecken

Ein Blick auf die Tabelle scheint die Kräfteverhältnisse eindeutig zu klären. Schwefingen reist als Tabellen­vierter an, hat nach 24 Spielen 43 Punkte auf dem Konto (dreizehn Siege, vier Remis, sieben Niederlagen, 47:39 Tore) und spielt eine starke Saison.

Emslage hingegen ziert mit zehn Punkten aus 23 Partien (zwei Siege, vier Remis, 17 Niederlagen, 29:68 Tore) das Tabellenende. Die Rollen seien damit „erstmal verteilt“, wie Emslages Trainer Oliver Peters einordnet. Aus sportlicher Sicht sei Schwefingen „natürlich der Favorit“.

Rückenwind und Kulisse

Die Vorzeichen könnten kaum besser sein. „Ich denke, der Rahmen passt, Wetteraussichten sind sehr gut“, sagt Peters. Beide Vereine hätten im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt. Auf Schwefinger Seite wurde unter anderem dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Fahrrad zum Auswärtsspiel zu fahren. Zudem sorgte eine eigens produzierte Spieltagsankündigung per Video für Aufmerksamkeit – etwas, das es in dieser Saison bislang offenbar noch nicht gegeben hatte.

Für Peters ist das ein deutliches Signal: „Von daher sieht man ja auch, dass das Spiel auf deren Seite eben Bedeutung hat und ernst genommen wird.“ Und weiter: „Ich glaube, das ist ja für jeden Spieler ganz cool, dass da hoffentlich am Freitagabend eben auch eine gute Kulisse ist. Dann macht das noch mehr Bock und das Feuer wird da sein.“

Formkurve: Späte Ekstase gegen bitteren Rückschlag

Am vergangenen Spieltag erlebten beide Teams völlig unterschiedliche Gefühlslagen.

Schwefingen setzte sich spät mit 3:2 gegen Sparta Werlte durch und untermauerte damit seinen Platz in der Spitzengruppe. Ein Sieg mit Signalwirkung – und einer Portion Selbstvertrauen im Gepäck.

Emslage dagegen musste sich bei Weiße Elf Nordhorn mit 2:4 geschlagen geben. Gegen eines der Topteams der Liga zeigte der Tabellenletzte zwar offensive Ansätze, blieb defensiv aber erneut anfällig.

Derbyfieber trotz Tabellenstand

Dass ein Derby eigene Gesetze hat, ist eine vielzitierte Floskel – in Emslage ist sie in dieser Woche greifbar. „Am Ende ist es Derby. Am Ende merkt man das auch in dieser Woche schon, dass da so ein bisschen eine andere Stimmung ist, auch im Training“, berichtet Peters. „Das ist geil.“

Diese besondere Atmosphäre wolle man mit auf den Platz nehmen. „Ich hoffe, dass wir das auch am Freitag mit auf den Platz bekommen können. Und dementsprechend dann auch im Derby eine gute Leistung abliefern, vollen Einsatz leisten.“

Der Anspruch ist klar formuliert – trotz aller Realitäten: „Und am Ende des Tages dann uns hoffentlich Derbysieger nennen können.“ Das sei „das Maximum für dieses Spiel“.

Zwischen Realität und Hoffnung

Während Schwefingen seine starke Saison bestätigen und den vierten Tabellenplatz festigen will, geht es für Emslage um mehr als Punkte. Es geht um Prestige, um Emotionen, um einen Abend, der eine schwierige Spielzeit zumindest für einen Moment vergessen lassen könnte.

„Wir blicken voller Vorfreude auf das Spiel und hoffen, dass eben dementsprechend auch die Erwartungen alle erfüllt werden können. Mit dem ganzen Drumherum und dann eben natürlich auch das Sportliche“, sagt Peters.

Die Favoritenrolle liegt klar bei Schwefingen. Doch wenn der Anpfiff ertönt, zählt all das nur noch bedingt. Dann entscheidet nicht die Tabelle – sondern, wer das Derby annimmt.