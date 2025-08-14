Mühlen erwischte den besseren Start und ging in der 17. Minute durch Jan Leiber in Führung. Kurz darauf bot sich den Gastgebern sogar die große Möglichkeit zum 2:0, doch diese blieb ungenutzt. Melle nutzte in der 36. Minute seine Gelegenheit und kam durch Julian Ahrens zum Ausgleich. "Nach dem Ausgleich von Melle dann etwas dominanter im Spiel. Hatte mehr Kontrolle gerade im Zentrum." so Andreas Hinrichs, Trainer der Grün-Weißen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein echtes Duell der Zweikämpfe. Torchancen blieben Mangelware, da beide Defensivreihen konzentriert arbeiteten und das Spiel stark von taktischer Disziplin geprägt war. "Gerade in der zweiten Halbzeit war es dann wirklich dann einfach von extremen vielen Zweikämpfen geprägt." so Hinrichs weiter. Melle verteidigte kompakt und diszipliniert, während Mühlen im letzten Drittel einige Male zu ungenau agierte.

In den Schlussminuten hatte Mühlen noch ein, zwei Ansätze für den „Lucky Punch“, konnte aber keinen Treffer mehr erzielen. „Es war ein kompletter Abnutzungskampf im Mittelfeld – sehr intensiv, aber immer fair. Am Ende ist das Unentschieden gerecht, damit können wir gut leben“, bilanzierte GW-Trainer Andreas Hinrichs.

Während es für Melle das dritte Remis in Serie der laufenden Saison war, konnte Mühlen erstmals nicht als Sieger vom Feld gehen. Nun haben beide Teams erstmal bis zum 24.08 Pause und können regenerieren.