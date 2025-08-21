Die Dinklager erwischten den besseren Start und dominierten die Anfangsphase. Doch nach rund einer Viertelstunde übernahm Bevern zunehmend die Kontrolle. In der 30. Minute nutzte Dzejlan Fejzic einen folgenschweren Rückpass der Gastgeber eiskalt zur Führung. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Langemeyer-Elf eine beeindruckende Reaktion. Felix Heuer erzielte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff den verdienten Ausgleich (49.). Dinklage drückte nun, verpasste es aber, aus der Dominanz das 2:1 nachzulegen – mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt.

In der Schlussphase zeigte Bevern seine Erfahrung und Cleverness. Joker Joshua König traf in der 86. Minute zur erneuten Führung, kurz darauf erhöhte Thomas Wulfing sogar auf 3:1 (89.). Zwar verkürzte Dirk Averdam per Elfmeter in der Nachspielzeit noch einmal (90.), doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.

„Das war ein richtig geiles Spiel vor einer richtig guten Kulisse. Wir haben stark begonnen, in der zweiten Halbzeit richtig dominant gespielt und es nur verpasst, das 2:1 zu machen. Am Ende hat man die Erfahrung und Cleverness von Bevern gesehen. Trotzdem gehen wir unseren Weg weiter – und irgendwann werden wir für unsere Arbeit belohnt“, resümierte TVD-Trainer Tobias Langemeyer nach Abpfiff.

Für die Zuschauer war es ein Fußballabend, der Lust auf mehr macht – für Dinklage trotz Niederlage ein Mutmacher, für Bevern der dritte Sieg im dritten Spiel und die Untermauerung der Ambitionen. Weiter geht es für beide Teams direkt am Sonntag. Dinklage empfängt dann mit Vorwärts Nordhorn das nächste Spitzenteam. Bevern spielt daheim gegen den Tabellenletzten TuS Esens.