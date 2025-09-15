Am Ende hat Lengdorf leichtes Spiel – FCL besiegt dezimiertes Moosen

Der FC Lengdorf holt sich den nächsten Dreier und bleibt damit an der Tabellenspitze. Zusammen mit dem SV Kranzberg führen sie die Kreisliga 2 an.

An einem torreichen Kreisliga-Spieltag wurde auch in diesem Landkreisduell nicht gegeizt. Mit einem 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SC Moosen verteidigte der FC Lengdorf am Sonntagnachmittag vor 210 Zuschauern seine weiße Weste und blieb weiter ungeschlagen.

Die erste nennenswerte Aktion gehörte den Gästen mit einem Eckball nach vier Minuten. Daraus wurde aber ein Lengdorfer Konter, bei dem FCL-Kapitän Martin Lechner den erst 21-jährigen Simon Hinterwimmer im SCM-Tor nicht fordern konnte. Dann eine Halbchance für Moosen: Nach Freistoß von Spielertrainer Thomas Breu köpfte Andreas Galler mit dem Rücken zum FCL-Tor knapp vorbei. Im Gegenzug konnten Keeper Hinterwimmer und Verteidiger Andreas Forsthuber FCL-Angreifer Alexander Kiefinger am Einschuss hindern.

Aussichtsreich postiert zwischen zwei weit auseinanderstehenden Verteidigern verzweifelte SCM-Torjäger Maxi Bauer über das verunglückte Anspiel. Im Gegenzug und nach dem ersten Eckball jagte der aufgerückte Verteidiger Lukas Fischer den Ball gegen unentschlossene SCM-Abwehrspieler zum 1:0 in die Maschen. Moosen blieb ebenbürtig: Nach einem Eckball wurde Bauer noch gestellt, beim nächsten Versuch von Breu pflückte der in der Luft überragende FCL-Keeper Johannes Preis das Leder runter.

Mit zwei Highlights ging es in die Pause: Zuerst nahm FCL-Kapitän Lechner Maß, und sein Schuss streifte die Latte, dann jagte Breu volley eine Bauer-Ablage krachend an die Latte des FCL-Tores.

Bauer verkürzt mit Lupfer nach Maß

Nach Wiederbeginn ließen Höhepunkte zunächst auf sich warten. Das erste Ausrufezeichen setzte Moosen, als der vom weiten Freistoßball überlupfte FCL-Schlussmann Preis den Ball gerade noch vor der Linie vor Bauer erwischte. Maßgerecht auf den Schlappen bekam eine Minute später Martin Lechner den Ball, und er jagte diesen zum 2:0 (55.) in die Maschen.

Fünf Minuten später wehrte Preis einen Bauer-Flachschuss stark ab. Eine Minute danach verfehlte Lukas Fischer mit sattem Volleyschuss das linke Kreuzeck des SCM-Tores knapp.

Als Torhüter Preis dann weit rausmusste, um abzuwehren, lochte Maxi Bauer den zurückeroberten Ball mit tollem Heber zum 1:2 (74.) ein. Moosen bekam nochmal Aufwind, blieb hinten aber anfällig. Einen Freistoß links am Sechzehner, den man nicht unbedingt geben musste, zirkelte Spielertrainer Bastian Fischer mit rechts vors SCM-Tor. Der Keeper war noch am Ball, aber im Gewühl landete das Leder zum 3:1 im Netz (82.).

SCM-Anschlusstor zählt nicht

Zwei Minuten später köpfte Bauer über den rausstürmenden Preis zum vermeintlich erneuten Anschlusstreffer ein. Das Schiri-Gespann entschied auf Abseits, was dem protestierenden Moosener die zweite gelbe Karte und somit Gelb-Rot einbrachte. Lengdorf hatte nun leichtes Spiel. Mit tollem Schuss aus rund 25 Metern über den Pfosten traf Tobias Lechner (89.) zum 4:1.