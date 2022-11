Durchgesetzt und abgeschüttelt: Die Echinger Fußballer um Manuel Joos (l.) ließen den ambitionierten FC Eitting hinter sich und gehen nun mit einer ausgezeichneten Ausgangslage in die Winterpause. – Foto: Michalek

„Am Ende haben wir schon verdient gewonnen“ - TSV Eching großer Gewinner des Spieltags Konkurrenz stolpert

Es riecht nach Wiederaufstieg bei den Fußballern des TSV Eching: Am letzten Spieltag vor der Winterpause besiegten die Zebras einen ihrer schärfsten Konkurrenten.

Landkreis – Den FC Eitting schlugen die Echinger mit 2:1 und gehen daher mit acht Zählern Vorsprung auf Platz drei in die Winterpause. Der Zweite FC Moosinning II darf ja bekanntlich nicht rauf. TSV Eching – FC Eitting 2:1 (1:0). Es waren keine wirklich einladenden Bedingungen am Samstagnachmittag im Willi-Widhopf-Stadion. Doch beide Teams machten das Beste daraus und lieferten im finalen und vielleicht schon vorentscheidenden Match vor der Winterpause eine klasse Partie ab. Mit dem besseren Ende für die Platzherren, die damit immer mehr vom direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga träumen dürfen. Es sei ein überraschend gutes Spiel gewesen, betonte der Echinger Fußball-Abteilungsleiter Peter Hanrieder. Trotz der widrigen Platzverhältnisse lösten die beiden aktuell besten Teams der Liga vieles spielerisch. Somit wurde die Partie am Ende eine enge Kiste, in der die Zebras die erste Halbzeit dominierten und verdient in Führung gingen – auch wenn es eine knappe Abseitsentscheidung gewesen sei, wie Hanrieder zugab. Nach einem weiten Ball war Zebras-Kicker Christopher Trautmann bis zur Grundlinie durch, seine Hereingabe drückte Matthew Atkinson aus etwa fünf Metern über die Linie (37.). Nach der Pause kam der FC Eitting entschlossen aus der Kabine. Das Team agierte körperlich präsenter und drängte auf den Ausgleich. Doch genau in diese Drangphase hinein sorgte Eching für eine Vorentscheidung: In der eigenen Hälfte eroberte der TSV das Leder, das bei Stefan Karl landete. Der spielte seine Erfahrung aus und setzte Thomas Asvestas in Szene. Der war auf und davon und schloss den Konter zum 2:0 ab (70.). Doch zwei Minuten später war alles wieder offen: Nach einem unnötigen Freistoß 25 Meter vor dem Kasten konnte Echings Schlussmann Alessandro Kestler nur abtropfen lassen, Michael Pech staubte aus fünf Metern trocken ab (72.). Nun drängte Eitting natürlich auf den 2:2-Ausgleich, doch die Viererabwehrkette der Zebras stand felsenfest. Auf der anderen Seite vergab Trautmann in der Schlussphase aus zehn Metern das 3:1. „Am Ende haben wir schon verdient gewonnen“, bilanzierte Hanrieder.

TSV Allershausen – TSV Hohenwart 0:0. Mit einem torlosen Remis im Verfolgerduell haben sich die Allershausener Fußballer in die Winterpause verabschiedet – und so wirklich unzufrieden waren sie am Amperknie mit dem Resultat nicht. „Am Ende geht das Unentschieden so schon in Ordnung“, berichtet Vize-Spartenchef Ronnie Eigenbrodt. Insgesamt hatten die Hausherren zwar mehr von der Partie, „doch Hohenwart ist sehr schwer zu bespielen, denn die agieren sehr kämpferisch“, so Eigenbrodt weiter. Daher konnte sich Allershausen offensiv nicht so gut in Szene setzen wie zuletzt. Des Weiteren hatten die Gastgeber Glück, dass Hohenwart im ersten Durchgang nur den Innenpfosten traf (35.). In der Schlussphase war der TSV Allershausen dann am Drücker. Doch Michael Stiller, Jannis Pankau und Domenik Baller vergaben binnen weniger Minute drei gute Einschussmöglichkeiten.