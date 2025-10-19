"Am Ende haben wir das Tor einfach nicht gut verteidigt"

Es war ein Spiel, an dem der SSV Ulm 1846 Fußball lange Zeit auf Augenhöhe agierte – und am Ende doch mit leeren Händen dastand. Vor 10124 Zuschauern im Donaustadion unterlagen die Spatzen dem FC Energie Cottbus mit 1:2 (0:0). Der entscheidende Treffer fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Erik Engelhardt. Zuvor hatte Tolcay Cigerci die Gäste per Elfmeter in Führung gebracht (67.), ehe Max Scholze in der 84. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Der späte Gegentreffer war sinnbildlich für die aktuelle Phase der Ulmer, die nach dem elften Spieltag mit 13 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz stehen.

„Sehr unglücklich, würde ich sagen, weil wir heute über weite Strecken ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben“, sagte Torschütze Max Scholze nach dem Abpfiff über die Niederlage. Besonders in der ersten Halbzeit sei die Mannschaft „sehr dominant aufgetreten“ und habe „einen super Ballbesitzfußball gespielt“. Doch im letzten Drittel habe „noch gefehlt, dass wir uns dafür belohnen“.

Sein zweites Saisontor – ein sehenswerter Fernschuss vor dem Strafraum, nach einer Drehung fast wie einst Zidane – konnte Scholze nur bedingt genießen. „Für den Moment freut man sich extrem, dann vor unseren eigenen Fans halt zu jubeln“, sagte er. „Aber jetzt so ein bisschen durch das Ergebnis ist man etwas niedergeschlagen.“ Gleichwohl betonte er: „Dennoch waren heute über weite Strecken auch produktive Dinge dabei, an denen wir uns hochziehen können.“

Der 20-Jährige erkannte auch an, dass Cottbus in der zweiten Halbzeit stärker wurde. „Es war klar, dass Cottbus energischer und ekliger zurückkommen wird. Wir haben wahrscheinlich so ein bisschen die ersten Minuten verschlafen“, sagte Scholze. Dennoch bleibe für ihn der Eindruck, dass „wir trotzdem den Großteil des Spiels dominiert haben“. Ein Punkt „hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt“.

Kölle: „In den letzten Minuten musste es einfach anders verteidigen“

Auch Abwehrspieler Niklas Kölle fand nach der Partie klare Worte. „Am Ende haben wir das Tor einfach nicht gut verteidigt. In den letzten Minuten musste es einfach anders verteidigen“, sagte der Linksverteidiger. Die Flanke vor dem entscheidenden Treffer sei „natürlich top“, doch letztlich müsse man auch „zwingender im letzten Drittel sein“ und die Chancen besser nutzen.

Kölle sah seine Mannschaft über weite Strecken mit Vorteilen: „Von den Chancen her war das ein Spiel für ein Unentschieden. Mit der Spielkontrolle finde ich, dass wir dann doch mehr vom Spiel hatten.“ Den Vorwurf, man habe zu viel riskiert, wollte er nicht gelten lassen. „Ich glaube, es hat uns so ein bisschen ausgezeichnet, dass wir mehr Fußball gespielt haben. Das fand ich heute gar nicht unbedingt schlecht.“

Chessa hadert mit „unnötiger Niederlage“

Der Offensivspieler Dennis Chessa feierte heute seinen 33. Geburtstag und war in der vergangenen zum Spieler des Monats September gewählt worden. Natürlich hätte er diesen Nachmittag im Donaustadion gerne mit einem Sieg gekrönt. „Ich habe es mir natürlich anders vorgestellt“, sagte Chessa. „Ich habe gehofft, dass wir heute die drei Punkte holen. Ich glaube, dass es auch möglich war.“



"Ich werde trotzdem natürlich mit meiner Familie, mit meinen Kindern feiern. Meine Familie wird kommen und werden wir noch was zusammen essen. Ich bin ja jetzt auch leider schon im höheren Alter, von dem her wird's da jetzt keine grosse Party geben", sagte Chessa etwas schmunzelnd zu seinem Geburtstag.

Chessa analysierte die Partie sachlich: „Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, haben den Ball gut laufen lassen, aber so ein bisschen verpasst, richtig zum Tor zu kommen, die klaren Torchancen auszuspielen.“ Den Elfmeter, der zum 0:1 führte, wollte er nicht bewerten: „Ich weiß nicht, ob es einer war oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen.“ Der Schiedrichster zeigte nach einem Klammern von Ben Westermeier im Strafraum an Engelhardt auf den Punkt, zuvor ging der Ball nach einem Freistoß der Gäste an die Latte.

Nach dem späten Gegentreffer war der Frust groß. „Im Endeffekt sage ich: eine sehr unnötige Niederlage, weil man das Unentschieden am Ende über die Zeit bringen muss. In der Nachspielzeit dann zu verlieren, ist schon sehr bitter.“

„Wir müssen zielstrebiger zum Tor kommen“

Trotz der Niederlage wollte Chessa auch Positives hervorheben. „Wir haben den Ball gut laufen lassen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, sagte er. „Aber es bringt dann halt auch nichts, wenn wir den Ball super laufen lassen. Wir müssen dann schon noch zielstrebiger zum Tor kommen.“

Für die kommenden Wochen kündigte Chessa eine konzentrierte Reaktion an: „Wir wissen, worum es geht. Wir werden uns gut darauf einstellen, Gas geben und versuchen, den Auftrag rumzuziehen.“ Der Blick geht bereits auf das nächste Spiel gegen Verl. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Da gilt es, etwas mitzunehmen.“





Ein bitteres Spiel trotz Lichtblicken

Der SSV hatte sich viel vorgenommen – und bot den favorisierten Lausitzern über 90 Minuten Paroli. Doch wieder einmal fehlte am Ende die letzte Konsequenz. „Wir müssen lernen, solche Dinge dann auch über die Bühne zu bringen“, sagte Scholze. „Im Endeffekt den Punkt mitzunehmen und konsequenter an der Box zu verteidigen.“

Dass es an spielerischer Qualität nicht fehlt, zeigte die Mannschaft erneut. Doch die dritte Liga ist eng, die Fehlerquote wird sofort bestraft. Das weiß auch Chessa: „Die dritte Liga geht schnell. Jetzt hast du wieder Spiele verloren. Man muss schon aufpassen. Es geht relativ schnell nach unten.“

Am Sonntag in Verl wird es darum gehen, das Positive aus der Partie gegen Cottbus mitzunehmen – und endlich wieder Punkte zu holen. Scholze brachte es auf den Punkt: „Wir wollen es weiter so machen wie heute, aus unseren Fehlern lernen und unser Spiel aufs Spielfeld bringen.“