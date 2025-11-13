"Am Ende geht es um das, was das Beste für den Verein ist"

Nach der Entlassung von Geschäftsführer Markus Thiele und Trainer Moritz Glasbrenner spricht Dominik Schwärzel, Aufsichtsratsvorsitzender, im Interview mit Spatzen.tv über die turbulenten Tage beim SSV Ulm 1846 Fußball, die Gründe der Entscheidungen und den Weg nach vorne.

„Auf jeden Fall immens turbulent“, beschreibt Schwärzel die vergangenen Tage. „Klar ist es, wenn man am Montagabend so eine schwere Entscheidung trifft, die uns wirklich schwergefallen ist, die beiden Markus Thiele und auch Moritz Glasbrenner freizustellen.“ Es sei eine Entscheidung mit „großer Tragweite für den Verein“, die „sehr viel Arbeit“ und „viele strategische Ausrichtungen“ nach sich ziehe.

Schwärzel betont die Haltung des Vereins: „Bei allem, was wir tun als Verein, geht es am Ende nicht um einzelne Personen, sondern immer um das, was das Beste für den Verein ist.“

Über die Gründe der Trennung spricht Schwärzel mit der gebotenen Vorsicht. „Letztendlich war es sicherlich keine Kurzschlussentscheidung“, stellt er klar. „Es waren Beobachtungen und Wahrnehmungen, aber sicherlich auch sportliche Fakten, die einfach dazu geführt haben, dass wir gesagt haben: Wir haben unterschiedliche Ansichten. Wir als Verein, Vorstandschaft, Aufsichtsräte – mit meinem Kollegen Uli Eitle – kamen irgendwann zur Entscheidung, dass wir einfach unterschiedliche Ansichten haben und dass wir einfach auch glauben, dass wir in der jetzigen Konstellation diese Zielsetzung, mindestens Klassenerhalt, so nicht mehr erreichen können.“

„Nicht wegen eines Brandbriefs entschieden“

In den Medien war berichtet worden, die Entlassung stehe in direktem Zusammenhang mit einem sogenannten Brandbrief, den Kapitän Jo Reichert und Torwart Chris Ortag an die Vereinsführung gerichtet hatten. Schwärzel widerspricht dieser Darstellung entschieden: „Wichtig ist, und da möchte ich auch ganz transparent sein: Der Verein hat nicht auf Basis nur dieses Brandbriefs reagiert.“

Die Entscheidung sei bereits zuvor gefallen: „Der Verein hat Sonntagvormittag die Entscheidung getroffen, in der bisherigen Konstellation nicht mehr weiterzuarbeiten. Parallel kam dieses Schreiben. Dieser Hilferuf kam sicherlich in der gleichen Zeit dazu.“

„Von einer vergifteten Atmosphäre kann keine Rede sein“

Zu den im Schreiben geäußerten Vorwürfen bezieht Schwärzel klar Stellung. „Das eine Thema ist ein Hilferuf. Das heißt erst mal irgendwo Sand im Getrieb und ich glaube, das war nicht nur durch den Hilferuf ersichtlich, sondern auch sportlich.“

Er räumt Spannungen ein, widerspricht aber drastischen Darstellungen: „Es gab schon einfach Spannungen auch in den letzten Tagen. Das ist so diese eine Situation, dass Vertrauen schwierig ist, dass man sportlich keinen Erfolg hat. Deswegen heißt es auch Krise.“ Doch: „Wo ich mich aber schon distanzieren möchte, auch jetzt in meiner Funktion in diesem Vereins, ist von dieser globalen Aussage ‚vergiftete Atmosphäre‘. Heute Morgen kam auch die Stellungnahme noch mal von Chris und von Jo fand ich richtig gut, die sehr stark natürlich mit dem Verein verwurzelt sind und sich für den Verein einsetzen, aber ich glaube auch in einer sehr emotionalen Situation reagiert haben.

„Ich habe viel mit Spielern jetzt gesprochen, viel in der Geschäftsstelle auch gesprochen. Das können wir so nicht sehen“, sagt Schwärzel. „Wir haben eine Krise. Wir haben Probleme. Und an diesen müssen wir jetzt arbeiten.“

Gleichzeitig mahnt er einen respektvollen Umgang mit den entlassenen Verantwortlichen an: „Bei allem, was ganz wichtig ist, am Ende sind trotzdem die angeklagten Personen Menschen und es gehört sich nicht, dass wir mit Menschen so umgehen.“

„Eine sehr erfolgreiche Zeit“

Mit Blick auf die vergangenen Jahre würdigt Schwärzel ausdrücklich die Arbeit des entlassenen Geschäftsführers. „Wenn man sich diesen Zeitabschnitt mal größer anschaut, viereinhalb Jahre, dann war es eine sehr erfolgreiche Zeit“, sagt er.

„Markus hat es schon geschafft, mit seinem Team damals den SSV Ulm 1846 Fußball wieder in den Profisport zurückzubringen.“ Auch wirtschaftlich und strukturell habe der Verein in dieser Zeit deutlich zugelegt: „Wir sind mittlerweile wirtschaftlich stabil aufgestellt. Wir sind strukturell deutlich anders aufgestellt. Wir haben ganz andere Gremienstrukturen.“

Und auch an den bisherigen Interimstrainer richtet er Dankesworte: „Moritz Glasbrenner kam in einer Zeit hier rein, ist eingesprungen, hat alles hinter sich gelassen und sich total in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt.“

„Das Handy muss dreimal am Tag aufgeladen werden“

Zur aktuellen Lage sagt Schwärzel: „Wir führen extremst viele Gespräche. Wir bekommen extremst viele Kontakte. Das Handy muss dreimal am Tag aufgeladen werden, weil einfach gerade viel los ist.“

Der Verein arbeite an Lösungen auf mehreren Ebenen. „Wir sprechen gerade mit unterschiedlichen Positionen für das Thema Geschäftsführung und auch das Thema Sportdirektor. Wir haben unterschiedliche Traineroptionen. Wir holen ganz viele Kompetenzen und Meinungen unterschiedlicher Personen ein.“

Eile sei geboten, doch Qualität stehe über Schnelligkeit: „Wir müssen ganz, ganz schnell reagieren. Wir brauchen ganz schnell einen Trainer wieder an der Seitenlinie. Aber wir wollen uns auch Zeit nehmen, die bestmögliche Lösung für den Verein zu finden.“

„Jetzt gilt es, Schulter an Schulter zusammenzustehen“

Zum Abschluss richtet Schwärzel den Blick auf das, was für ihn nun zählt. „Eigentlich das, warum ich den SSV Ulm 1846 Fußball lieben gelernt habe“, sagt er. „Jetzt sind diese Werte, die dieser Verein hat, extremst wichtig. Zusammenhalt, nicht aufgeben, wirklich als Einheit zusammenzustehen und da meine ich nicht nur die Mannschaft. Mit der Mannschaft haben wir auch sehr viel gesprochen. Die Mannschaft muss genau das vorleben allen Zuschauern, allen Fans.“

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats appelliert an alle Beteiligten: „Jetzt gilt es wirklich, Schulter an Schulter zusammenzustehen. Es ist keine einfache Zeit. Es ist eine schwere Zeit für den Verein. Es ist medial aktuell eine schwere Zeit, aber sicherlich auch sportlich.“

Das Ziel bleibt klar: „Wir haben ein ganz klares Ziel, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Das Ziel ist möglich. Wir müssen zusammenhalten. Und wie gesagt: Als Ulmer – wir geben nie auf.“





Das Statement von Jo Reichert und Christian Ortag im wortlaut:



SSV-Fans, liebe Ulmer.

Wir möchten die Möglichkeit nutzen, um einige wichtige Punkte klarzustellen! Am Sonntag haben wir uns mit einem Schreiben an den Aufsichtsrat gewandt. Ausgangspunkt dafür waren mehrere Eindrücke und Vorkommnisse der letzten Woche und Monate.

Ausschlaggebend war ein internes Gespräch mit unseren Mannschaftskollegen am Sonntagmorgen. In erster Linie haben wir sehr selbstkritisch unsere Leistungen auf dem Platz hinterfragt und uns gegenseitig aufgefordert in dieser schwierigen Situation noch besser auf und neben dem Platz zusammenzuhalten. Zusätzlich wurde kritisch über unsere sportlichen Verantwortlichen diskutiert und mehrere Sorgen und Bedenken über die zukünftige Zusammenarbeit geäußert.

Resultierend aus diesem emotionalen, hitzigen und doch sehr selbstkritischen Gespräch haben einzig und allein Jo und ich dazu entschieden einen Brief an unseren Aufsichtsrat zu schreiben. Mit der Mannschaft war dies nicht abgestimmt. Als langjährige Kapitäne sahen wir uns in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, um dem Aufsichtsrat unsere Sicht der Dinge darzulegen. Für uns beide steht der Verein immer im Vordergrund.

Unsere vertraulichen Zeilen waren ausschließlich an den Aufsichtsrat gerichtet und in keinster Weise für die Öffentlichkeit bestimmt. Dass das Schreiben dennoch, wie auch immer, nach außen gedrungen ist, beschäftigt uns sehr. Wir möchten nochmal betonen, dass niemand aus der Mannschaft von unserem Vorhaben wusste.

Wir bedauern unsere emotionale Wortwahl in diesem Brief. Rückblickend betrachtet waren Aussagen wie "vergiftete Atmosphäre" und "unerträgliche Situation" absolut falsch gewählt. Zudem wurde unsere Meinung nach in den Medien nun mehrere Eindrücke vermittelt, welche so nicht der Wahrheit entsprechen.

Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einer Spielerrevolte. Zu keinem Zeitpunkt wollten wir als Mannschaft bestimmte Personen diskreditieren. Und zu keinem Zeitpunkt waren wir in der Opferrolle, sondern waren uns jederzeit unserer Verantwortung als Mannschaft für die sportliche Situation bewusst. Wir bedauern sehr, dass in der Öffentlichkeit nun ein solch schlechtes Bild einzelner Personen, konkret Trainer und Geschäftsführer, entstanden ist und möchten uns dafür in aller Form entschuldigen. Wir werden weiterhin alles für diesen Verein geben und hoffen auf eure Unterstützung.