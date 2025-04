„Am Ende geht der Sieg in Ordnung“ – Rotenberg schlägt Göttingen spät

Die Gastgeber, aktuell Tabellenelfter, brauchten laut Co-Trainer Pascal Bigalke „ungefähr 15 Minuten, um ins Spiel zu kommen“, nachdem die Formation umgestellt worden war. Danach jedoch übernahm Rotenberg zunehmend die Kontrolle – belohnt durch die frühe Führung durch Eduard Ulmann in der 9. Minute. Der Tabellenzweite aus Göttingen kam vor allem über Standardsituationen gefährlich vor das Tor und glich folgerichtig in der 37. Minute durch ein Eigentor von Luca Schwarze nach einer Ecke aus.

„Weende hatte zwar mehr Ballbesitz, aber kaum echte Torchancen“, so Bigalke weiter. Das blieb auch im zweiten Durchgang so: Göttingen dominierte das Spiel optisch, konnte die dicht gestaffelte Rotenberger Defensive jedoch kaum durchbrechen. Lediglich ein Freistoß in der 75. Minute, der an den Pfosten klatschte, sorgte für Aufregung.

Rotenberg setzte hingegen auf Konter – mit Erfolg. In der Schlussphase schlug die Mannschaft von Trainer Christopher Meyna eiskalt zu: Erst traf Diederich in der 91. Minute zur Führung, drei Minuten später machte er den 3:1-Endstand perfekt. „Wir hatten am Ende das Spielglück auf unserer Seite“, räumte Bigalke ein, betonte aber auch: „Der Sieg geht in Ordnung, da wir leidenschaftlich verteidigt und so gut wie keine Torchance zugelassen haben.“

Für den SCW Göttingen ist die Niederlage ein Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Sülbeck/Immensen beträgt nun fünf Punkte bei drei Spielen mehr. Rotenberg hingegen ist mit 28 Zählern den Abstiegsrängen nun etwas entkommen.

SV Rotenberg – SCW Göttingen 3:1

SV Rotenberg: Leon Hass, Moritz Stange, Eduard Ulmann (56. Julian Tenchella), Jonas Degener, Marius Wolfram (46. Jonas Balitzki), Luca Schwarze (56. Timon Lutz), Lukas Degener, Jannik Baumgärtel, Pascal Schiller (64. Robert Öhler), Vito Daniele Galluzzi (73. Julius Hose), Andre Diederich - Trainer: Christopher Meyna

SCW Göttingen: Sebastian Schneider, Vincent Schnurr, Louis Westerkamp, Ole Düsing (78. Johannes Bellmann), Marcel Emmrich, Aaron Terruhn, Tim-Lennart Strüber, Maikel König (72. Luca Schmerbach), Erik Schaper, Mehmet Kaan Arlier (54. Luis Martsch), Paul Grothoff - Trainer: Kai Schröder - Trainer: Steffen Claassen

Schiedsrichter: Finn Luca Heipel

Tore: 1:0 Eduard Ulmann (9.), 1:1 Luca Schwarze (37. Eigentor), 2:1 Andre Diederich (90.), 3:1 Andre Diederich (90.)