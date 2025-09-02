Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Nach nur einer Viertelstunde brachte Samuel Stainbank (15.) den TuS in Führung, nur eine Minute später erhöhte Finn Rosenboom (16.) auf 2:0. Voxtrup wirkte in dieser Phase unkonzentriert, leistete sich einfache Ballverluste im Spielaufbau und lud die robusten Gastgeber förmlich ein. Als Stainbank in der 29. Minute nach einer Umschaltsituation seinen zweiten Treffer markierte, war die Begegnung praktisch entschieden.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Esens die dominierende Mannschaft. Stainbank krönte seinen starken Auftritt mit einem dritten Treffer (58.) und sorgte so für den Endstand von 4:0. Voxtrup kam zwar vereinzelt zu Offensivszenen, blieb insgesamt aber zu harmlos, um den TuS ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

VfR-Trainer Alexander Heinz haderte nach Abpfiff mit dem schwachen Start seiner Mannschaft:

„Wir sind einfach nicht gut reingekommen, vielleicht steckte auch noch die Busfahrt in den Knochen. Zwei schnelle Gegentore nach eigenen Fehlern haben es enorm schwer gemacht. Danach war es gegen eine körperlich starke und vorne sehr gefährliche Mannschaft kaum noch umzubiegen. Am Ende geht der Sieg für Esens absolut in Ordnung.“

Durch den klaren Erfolg konnte Esens Selbstvertrauen tanken und scheint in der Liga angekommen zu sein. Alexander Heinz schätzt die Qualität des Gegners: "Sie haben eine starke Mannschaft, die zuhause sicherlich ihre Punkte holen wird. Bisher waren ihre Gegner ja auch sehr gut."

Weiter geht es für Voxtrup am Sonntag gegen den FC Schüttorf. Esens reist zum TV Dinklage.