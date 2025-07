Am Ende fehlte auch die Einstellung beim SV Schwanenberg

Die Saison 2023/24 schloss der SV Schwanenberg noch als Elfter der Tabelle ab und hielt bequem die Klasse in der Kreisliga A. In der nun abgelaufenen Spielzeit war der Plan ebenfalls, die Klasse frühzeitig zu sichern sowie guten Fußball zu spielen.

Das neue Trainer-Duo stand anschließend beim 3:5 gegen den TuS Rheinland Dremmen erstmals gemeinsam an der Seitenlinie, schon da erkannte Matthias Denneburg eine der Schwachstellen der Mannschaft: „Wir hätten zur Halbzeit eigentlich führen müssen, doch wir waren nach einerhalben Stunde komplett eingebrochen. Und auch nach dem Seitenwechsel fing es ordentlich an, dann kam von uns plötzlich wieder nichts mehr.“ Der Tank sei „leer gewesen“.

Am Ende ist der SV nach einer desolaten Rückrunde als Vorletzter abgestiegen. In der Hinrunde holte man 17 Punkte, was auch kaum überzeugend war. Nach der Winterpause hagelte es dann 13 Niederlagen – und selbst Schlusslicht Germania Kückhoven holte einen Sieg mehr. Schwanenberg zog die Reißleine und nach dem 25. Spieltag musste Spielertrainer Sinan Kapar gehen. Der frühere Coach Matthias Denneburg und Alexander Koenigs übernahmen für die letzten Spiele, ohne jedoch den Abstieg abzuwenden. Über den Zeitpunkt der Entlassung hatte sich Sinan Kapar seinerzeit gewundert, denn gerade erst hatte der SV ein wichtiges Spiel gegen Kückhoven in der 90. Minute mit 1:0 für sich entschieden und wieder ein wenig Hoffnung im Abstiegskampf entfacht.

Nach solch einer Saison nach positiven Dingen zu suchen, fällt schwer. Doch Denneburg sagt: „Positiv ist, dass wirklich alle hart mit sich ins Gericht gegangen sind, und wir wissen, dass wir es nächste Saison in der B-Liga deutlich besser machen müssen.“ Der letzte kleine Hoffnungsschimmer der Saison war der 3:1-Sieg gegen den FSV Geilenkirchen zwei Wochen vor Saisonende. Es folgten dann aber noch drei Niederlagen und am vorletzten Spieltag bedeutete das 0:5 beim Oberbrucher BC den endgültigen Abstieg.

Das war nicht gut

Zum relativ kleinen Kader kamen laut dem neuen Coach auch noch Fitnessprobleme und Verletzungsprobleme, sodass die Trainer kaum Alternativen aufbieten konnten. Und da war da noch etwas, was Denneburg irritierte: „Nach einer Negativserie, die wir hatten, fehlte mir hier und da die richtige Einstellung. So etwas kannte ich von den Jungs nicht.“ Unter zahlreichen Baustellen in Schwanenberg wäre ein erster wichtiger Schritt, die alte Heimstärke wieder herzustellen. Die war früher häuft eine Stärke der „Schwäne“.

Spieler der Saison

Positiv aufgefallen ist zumindest Felix Grafen, der immerhin acht Treffer für die Schwäne markierte. Doch die Freude darüber hält sich im Verein auch in Grenzen, da Grafen zur kommenden Spielzeit ohnehin zu Union Schafhausen wechselt. Weitere Akteure ragten kaum heraus.

So geht es weiter

Aktuell sieht es so aus, als würde der Kader, abgesehen von Felix Grafen, weitgehend zusammenbleiben. Matthias Denneburg, der ab der neuen Saison als Sportlicher Leiter fungiert, gibt die Marschrichtung für die Spielzeit in der Kreisliga B vor: „Wie wollen wieder Spaß am Fußballspielen haben. Auf der anderen Seite ist es auch nötig sich hier und da mal wieder selbst zu quälen. Und ganz wichtig ist mir, dass wir wieder als Mannschaft zusammenarbeiten. All das nehmen wir an.“ Eine weitere wichtige Aufgabe hat „Denne“ auch noch vor der Brust: „Ich werde unserem neuen Coach Pascal Hufer natürlich mit Rat und Tat bei seiner ersten Senioren-Trainerstelle zur Seite stehen“, sagt er.