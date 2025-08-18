Barsinghausen erwischte den besseren Start und ging früh durch Tobias Kienlin (3.) in Führung. Florian Nolte legte nach 23 Minuten das 2:0 nach. Tündern zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, kämpfte sich zurück in die Partie und verkürzte kurz vor der Pause durch Luca-Nils Kleinschmidt (44.) auf 2:1.

„Ab Mitte der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Match, in dem wir nicht unverdient den Anschlusstreffer erzielen konnten“, bilanzierte Gästecoach René Hau.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Tündern zunächst die Initiative und drängte auf den Ausgleich. Doch statt des 2:2 fiel auf der Gegenseite das 3:1: Maurice Lapöhn traf in der 65. Minute. Leon Büsing setzte in der 78. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

„Wir haben uns bei den Gegentoren zu passiv verhalten, Barsinghausen hat diese Einladungen angenommen. Am Ende fällt das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch aus“, so Hau weiter. Zwar konnte der heimische TSV nicht das 5:0 aus der Vorsaison wiederholen, dennoch konnte der neue Tabellenzweite erneut gegen Tündern gewinnen.

Barsinghausen zeigte sich in der Offensive effizient und ließ in den entscheidenden Momenten keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Tündern hingegen wartet nach dem Rückschlag weiterhin auf den ersten Saisonpunkt.