„Am Ende entscheidet, wer es mehr will“

Die Ausgangslage: Wahrenholz liegt mit 16 Punkten aus zwölf Spielen auf Rang acht, Brome folgt vier Zähler dahinter auf Platz 13.

„Ich gehe stark von einem sehr, sehr kraftbetonten Spiel aus“, sagt VfL-Trainer Marcel Neumann. „Es ist ein traditionsreiches Duell, das schon oft in der Bezirksliga stattgefunden hat – ich würde fast sagen, es hat Derby-Charakter.“

Neumann weiß, worauf es ankommen wird: „Am Ende entscheidet, wer die Zweikämpfe besser annimmt und in den entscheidenden Phasen da ist. Das ist typisch Derby. Und wer es mehr will, wird das Spiel gewinnen.“

Personell geht der VfL allerdings angeschlagen in die Partie. Gleich mehrere Stammkräfte fehlen: Philipp Greve, Marcell Meyer, Patrick Schön, Ole Staschik und Moritz Wegmeyer stehen nicht zur Verfügung, hinter Merlin und Marlon Hanse sowie Daniel Schmidt stehen noch Fragezeichen. „Der Kader ist sehr ausgedünnt“, gibt Neumann offen zu. „Aber wir hoffen natürlich auf das Positive – die Jungs wissen, dass es ein Derby ist, und werden das auch so annehmen.“

Trotz der personellen Engpässe bleibt die Marschroute klar: Wahrenholz will erneut auswärts punkten. „Das liegt uns in dieser Saison aktuell ganz gut“, sagt Neumann. „Wir wollen in Brome etwas mitnehmen.“

Besonders aufmerksam will sein Team bei Standards sein. „Brome ist da sehr gefährlich“, warnt der Trainer. „Mit Riaan Philipp Schmidt haben sie einen Abnehmer, der sehr kopfballstark ist. Da haben wir uns aber etwas überlegt – mal sehen, wie das dann aufgeht.“

Zum Abschluss gibt sich Neumann kämpferisch: „Wir werden die Jungs noch einmal heiß machen. Wenn wir alles reinwerfen und die Kleinigkeiten auf unserer Seite haben, dann können wir auch in Brome bestehen – und im Bestfall drei Punkte mitnehmen.“