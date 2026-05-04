„Am Ende entscheidet die Effektivität“

– Foto: Volkhard Patten

Dabei beginnt die Partie mit einem Paukenschlag. „Wir kommen super aus der Kabine und gehen direkt mit der ersten Aktion in der ersten Minute mit 1:0 in Führung“, sagt Kai Schmidt. Franz Hellwig traf früh (1.) – doch die Führung hielt nicht lange. „Das Momentum konnten wir aber nicht halten und kassieren durch ein gut herausgespieltes Tor den Ausgleich.“ Noah Berkhan glich in der dritten Minute aus.

Ein Spiel, das lange offen bleibt, aber am Ende nach bekannten Mustern entschieden wird: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II gewinnt mit 3:1 gegen SV 06 Lehrte und festigt damit Rang vier.

Für Lehrte bleibt die Situation schwierig. „Zuallererst ist die Enttäuschung natürlich riesig, weil gestern endgültig feststand, dass wir die Klasse nicht halten können“, sagt Dennis Spiegel. „In der ersten Hälfte hatten wir mehr Spielanteile, konnten daraus aber wieder nichts Zwingendes entwickeln.“

Auch Schmidt beschreibt eine zähe erste Hälfte: „In der ersten Halbzeit hatten wir dann noch eine weitere Möglichkeit, mehr aber auch nicht. Das Spiel plätscherte etwas vor sich hin.“ Besonders die Gäste hinterließen Eindruck: „06 Lehrte hat definitiv nicht wie ein Absteiger gespielt und uns das Leben richtig schwer gemacht.“

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange ausgeglichen. „In der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten wenige Chancen“, so Schmidt. Spiegel spricht von einem weiteren Niveauverlust: „In der zweiten Halbzeit wurde das Niveau dann noch schlechter.“

Die Entscheidung fiel schließlich über Standardsituationen. „Und wie es dann oft ist, wenn man oben steht, entscheidet am Ende die Effektivität bei Standards“, sagt Schmidt. Finn Seyer brachte Krähenwinkel nach einer Ecke wieder in Führung (68.), ehe ein Eigentor von Abdul-Karim El-Hayek (76.) zum 3:1-Endstand führte.

Für Lehrte ein bekanntes Muster. „Dazu kommen zwei Gegentore nach Standards, die wir ebenfalls schlecht verteidigen. So kannst du kein Spiel gewinnen und schon gar nicht die Klasse halten“, erklärt Spiegel und verweist auf strukturelle Probleme: „Über die gesamte Saison hinweg machen wir einfach zu viele individuelle Fehler, und die werden eiskalt bestraft.“

Trotzdem sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos. „Dabei muss man auch sagen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können“, sagt Spiegel, benennt aber zugleich die entscheidende Differenz: „Am Ende fehlt uns aber die individuelle Qualität.“

Krähenwinkel hingegen nimmt die Punkte mit – und richtet den Blick nach vorne. „Wir freuen uns über die drei Punkte“, sagt Schmidt, betont aber zugleich die Leistung des Gegners: „06 Lehrte hat aber ein richtig gutes Spiel gemacht und uns alles abverlangt.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – SV 06 Lehrte 3:1

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders (45. Finn Seyer), Nick Seegers, Kai Henneke, Fynn Bartholomäus (78. Philipp Finkendey), Carl Clemens Küster (70. Pedram Mirsanei), Jannik Luca Eilhardt (61. Felix Groth), Erik Anders, Luca Sander, Julian Bödeker, Franz Hellwig (61. Francesco Valerio Giordano) - Trainer: Marcel Pawlow

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh, Jared Derksen (65. Juel Desron Grant-Lewis), Abdul-Karim El-Hayek (89. Philip Rietzke), Jamin-Tafil Kosuta, Anton Welke (61. Pascal Reinke), Martin Millatz, Aaron Köhnlein, Venhar Zeneli (45. Abdul Mannan Gyamfi Edusei), Saiku Kamara, Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Alexander Gakis

Tore: 1:0 Franz Hellwig (1.), 1:1 Noah Berkhan (3.), 2:1 Finn Seyer (68.), 3:1 Abdul-Karim El-Hayek (76. Eigentor)