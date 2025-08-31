Am Ende eine heftige Klatsche...

Drittes Spiel, weiter ähnliches Muster. Der TSV spielt eine starke erste Halbzeit, betreibt hohen Aufwand und verpasst es früh in Führung zu gehen. Die ganz klaren Chancen bleiben aus, weil oft der letzte Pass nicht konzentriert gespielt wird. Spielerisch ist der TSV die bessere Mannschaft doch die klaren Chancen hat dann Bermaringen. Mehrfach scheitern sie knapp oder an Späth. Doch dann belohnt sich Bernstadt doch noch und geht durch Bosch in Führung (39.). Immer wieder hat der TSV Probleme die langen Bälle auf die schnellen Außenspieler zu verteidigen und so fällt noch vor der Halbzeit das 1-1. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein offenes Spiel. In den ersten Minuten hat Bernstadt gute Ansätze und bekommt sie nicht zu Ende gespielt. Durch einen Foulelfmeter geht Bermaringen dann in Führung (63.). Fortan ist Bermaringen viel bissiger als der TSV. Immer wieder sind es die langen Bälle, die Bernstadt vor Probleme stellen. So auch beim 3-1, das an diesem Tag wie eine Vorentscheidung wirkt, da Bermaringen jetzt auch nahezu alles gelingt. Noller hat noch die gute Chance erneut zu verkürzen, kommt aber nicht durch. Am Ende läuft bei den Gastgebern alles und zwei weitere Treffer führen zu einer heftigen Niederlage, die auf jeden Fall zu hoch ausfällt, wenngleich nach starker erster Halbzeit der Sieg in der zweiten Halbzeit verdient nach Bermaringen geht.