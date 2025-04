Am Ende ein verdienter und klarer Heimsieg!

Das Duell mit dem FC Spraitbach begann für unsere Mannschaft äußerst positiv, denn mit der ersten Chance des Spiels ging man in Führung. Langer Ball von Essig auf Eller, der den Ball aus dem Lauf über FC-Keeper Feichtinger ins Tor lupfte. In der Folge blieb unsere Mannschaft klar die stärkere Mannschaft, hinten ließ man dennoch eine große Chance für die Gäste zu, die Torwart Marcel Illig aber mit einer starken Parade zunichtemachte. Das 2:0 hatte dann erneut Dominik Eller auf dem Fuß, doch sein Schuss nach knapp 40 Minuten ging an den Pfosten und auch der Nachschuss brachte nichts mehr ein. Als sich alle schon auf die Halbzeitpause eingestellt hatten, entschied der Schiedsrichter wohl regelkonform noch auf Handelfmeter für die Gäste. Den verwandelte Jannic Maletic zum 1:1. Da die Leistung im ersten Durchgang sicher nicht ganz schlecht war, dennoch einige Luft nach oben bestand, wollte man nach dem Seitenwechsel deutlich mehr Gas geben. Dies gelang auch und direkt mit dem ersten Abschluss von Dominik Eller führte man wieder mit 2:1. Nach einem Eckball von Essig war es dann Mike Viehöfer, der per Kopf auf 3:1 stellte und damit mehr oder weniger auch die Vorentscheidung herbeiführte. Jetzt wurde es einige Minuten etwas ruhiger, doch wenn es gefährlich wurde, dann im Strafraum der Gäste. Nach Ablage von Maliqi konnte Tim Eckstein ebenfalls wie Viehöfer und Eller auf Saisontor Nr. 10 stellen. Damit war die Nummer gelaufen und es fiel nur noch ein Treffer, diesmal durch Luis Löffelad. Nach einer unübersichtlichen Szene am Fünfmeterraum landete der Ball direkt vor seinen Füßen und er musste nur noch den Ball an einigen Beinen vorbei zum Endstand einschieben. Insgesamt ein vor allem aufgrund der soliden zweiten Halbzeit verdienter Sieg unserer Mannschaft.