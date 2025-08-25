Am Ende ein Punkt zu wenig!

Beim Auswärtsauftritt in Kösingen startete unsere Mannschaft optimal ins Spiel. Hinten lief der Ball sehr gut und vorne lief man hoch an, sodass sich schnell Möglichkeiten ergab. Nach einem Diagonalball in der 5.Minute wurde Marcel Schoch im Strafraum zu Fall gebracht. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Eiberger zum 0:1. Auch das 0:2 entstand aus einer ähnlichen Szene, nur dass diesmal Schoch den Ball von Kopp direkt abnahm und ins Tor versenkte. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte man noch einige sehr gute Szenen, bei denen man das 0:3 durchaus hätte machen können. Die Heimelf wachte erst nach rund Minuten auf und hatte fortan mehr Spielanteile. Richtig gefährlich wurde es aber nie. Noch vor der Halbzeit verschoss der SC dann einen Foulelfmeter, der aber sowieso mehr als fragwürdig war und so ging es mit dem 0:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte man die erneute Chance zum 0:3, Marcel Schoch vergab aber in aussichtsreicher Position. In der 53.Minute gab es dann erneut Elfmeter, wieder fragwürdig, doch diesmal erzielte Kösingen den Anschlusstreffer. In der letzten halben Stunde ging es dann hin und her, wobei man selbst dem 1:3 deutlich näher war als die Heimelf dem Ausgleich. Leider kassierte man kurz vor dem Ende dann besagten Ausgleich, der allerdings auch sehr gut herausgespielt war. Am Ende ein enttäuschendes Ergebnis gegen glückliche Kösinger.